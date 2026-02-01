HLV Indonesia cảnh báo tuyển futsal Việt Nam trước tứ kết giải châu Á

Đội tuyển futsal Việt Nam sẽ chạm trán đội tuyển futsal Indonesia tại tứ kết giải châu Á, diễn ra lúc 19h ngày 3/2, tại Indonesia.

HLV đội tuyển futsal Indonesia, ông Hector Souto (Ảnh: CNN Indonesia).

Trước trận đấu này, HLV Hector Souto của Indonesia nói: “Tại Đông Nam Á, Thái Lan, Indonesia, Malaysia và Việt Nam là những đội có thể đánh bại nhau ở nội dung futsal nam. Lần này, mục tiêu của chúng tôi là đánh bại đội tuyển futsal Việt Nam ở vòng tứ kết”.

“Chúng tôi sẽ tập trung chuẩn bị cho trận đấu ấy. Đội tuyển futsal Indonesia vào lúc này chỉ có một mục tiêu, đó là giành quyền vào bán kết. Nếu điều đó xảy ra, đây sẽ là lần đầu tiên futsal Indonesia lọt vào bán kết giải đấu châu lục”, ông Hector Souto nói thêm.

Điều đáng chú ý, trước khi trở thành HLV đội tuyển futsal Indonesia, ông Hector Souto từng có thời gian làm trợ lý HLV đội tuyển futsal Việt Nam, giai đoạn những năm 2014-2016. Khi đó, ông Hector Souto là trợ lý cho HLV đồng hương Tây Ban Nha Bruno Garcia ở đội tuyển futsal Việt Nam.

Đội tuyển futsal Việt Nam sẽ gặp chủ nhà Indonesia ở tứ kết giải châu Á 2026 (Ảnh: VFF).

Kể từ khi dẫn dắt đội tuyển futsal Indonesia, HLV Hector Souto giúp đội bóng xứ sở vạn đảo vô địch Đông Nam Á năm 2024 và giành huy chương vàng SEA Games 33 năm 2025.

Ngoài khoảng thời gian làm trợ lý cho HLV Bruno Garcia ở đội tuyển futsal Việt Nam, ông Hector Souto còn nắm đội tuyển U20 futsal Việt Nam và dẫn dắt CLB futsal Cao Bằng năm 2017. Chính vì thế, vị HLV người Tây Ban Nha rất hiểu bóng đá trong nhà ở nước ta.

Đây là lợi thế của Indonesia trước trận tứ kết giải futsal châu Á. Một lợi thế khác của đội bóng xứ sở vạn đảo, được chính HLV Diego Giustozzi (người Argentina) của đội tuyển futsal Việt Nam thừa nhận: “Indonesia là một đội rất mạnh của châu Á và họ sẽ thi đấu trước khoảng 15.000 khán giả nhà tại giải năm nay”.

“Đội tuyển futsal Indonesia có lối chơi khá giống với đội tuyển futsal Việt Nam, thiên về tốc độ với lối đá tấn công trực diện”, HLV Diego Giustozzi nói thêm.