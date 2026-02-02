HLV futsal Malaysia lên tiếng khi đội nhà thủng lưới 17 bàn ở vòng bảng

Đội tuyển Futsal Malaysia đã chính thức khép lại hành trình tại Jakarta (Indonesia) với một kịch bản không thể buồn hơn. Ba trận toàn thua, đứng cuối bảng D và phải nhận tới 17 lần thủng lưới. Thất bại 1-6 trước Saudi Arabia ở lượt trận cuối là "nhát dao" chí mạng tiễn thầy trò HLV Addie Azwan Zainal về nước sớm.

Futsal Malaysia nhận thất bại 1-6 trước Saudi Arabia (Ảnh: AFC).

Nhìn vào bảng thống kê, người hâm mộ Malaysia không khỏi bàng hoàng. "Hổ Malaya" lần lượt phơi áo trước Iran (1-4), Afghanistan (0-7) và cuối cùng là Saudi Arabia (1-6). Với việc chỉ ghi được vỏn vẹn 2 bàn thắng nhưng để thủng lưới tới 17 lần, đây được xem là một trong những thành tích kém cỏi nhất về mặt phòng ngự của đội bóng này.

Đáng chú ý, đây đã là lần thứ 12 Malaysia góp mặt tại sân chơi châu lục kể từ năm 1999, nhưng họ vẫn chưa một lần biết đến cảm giác vượt qua vòng bảng. Lịch sử buồn lại một lần nữa lặp lại, phơi bày khoảng cách mênh mông giữa Futsal Malaysia với nhóm tinh hoa của châu Á.

Phát biểu sau giải đấu, HLV Addie Azwan Zainal đã gửi lời xin lỗi chân thành: "Trước hết, tôi xin lỗi về màn trình diễn của đội tuyển. Nói rằng nó tệ hại thì có lẽ không chính xác, có lẽ là do tôi đã không làm tốt chức trách của mình. Tôi thay mặt toàn đội xin lỗi vì đã không đạt được kết quả tốt hơn".

Tuy nhiên, bất chấp những con số thống kê nghèo nàn, vị chiến lược gia này vẫn bảo vệ các học trò khi cho rằng đội bóng không hề lép vế về mặt thế trận mà chỉ thiếu sự sắc bén trong khâu dứt điểm.

"Có lẽ năm nay chúng tôi không gặp may. Chặng đường của chúng ta vẫn còn dài và đội bóng thực sự đang tiến bộ. Đừng quên chúng ta đã giành quyền tham dự Asian Cup sau nhiều năm và có huy chương đồng SEA Games năm ngoái", HLV Addie nhấn mạnh.

Tuyển futsal Malaysia nhận về nhiều sự chỉ trích từ người hâm mộ (Ảnh: AFC).

Đứng trước làn sóng chỉ trích từ dư luận nước nhà, HLV Addie Azwan Zainal đã đưa ra lời kêu gọi người hâm mộ hãy tiếp tục kiên nhẫn và đừng quay lưng với đội tuyển. Ông coi những thất bại tại Jakarta là "kinh nghiệm quý báu" để các cầu thủ trẻ trưởng thành hơn.

Mục tiêu tiếp theo của futsal Malaysia sẽ là giải vô địch futsal Đông Nam Á (ASEAN) diễn ra tại Thái Lan vào tháng 4 tới. Đây được xem là cơ hội cuối cùng để HLV Addie giữ vững chiếc ghế của mình.