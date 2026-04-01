FIFA và AFC nói điều đặc biệt về chiến thắng của tuyển Việt Nam

Xuân Son lập cú đúp, tuyển Việt Nam thắng thuyết phục Malaysia

"Vừa Mạnh, vừa Son lại vừa Hên", trang FIFA World Cup có dòng trạng thái chia sẻ bằng cách chơi chữ sau khi chứng kiến tuyển Việt Nam đánh bại tuyển Malaysia trên sân Thiên Trường (Ninh Bình) tối 31/3.

Theo đó, chiến thắng của tuyển Việt Nam ghi dấu ấn bởi bộ 3 cầu thủ là trung vệ Đỗ Duy Mạnh, tiền đạo Nguyễn Xuân Son và tiền vệ Đỗ Hoàng Hên. Duy Mạnh là người mở tỷ số cho tuyển Việt Nam ở phút thứ 6, trong khi Xuân Son lập cú đúp bàn thắng trong hiệp 2. Tiền vệ Đỗ Hoàng Hên cũng ghi dấu ấn với pha kiến tạo cho Xuân Son lập cú đúp ở phút 59 của trận đấu.

Duy Mạnh ăn mừng cùng các đồng đội sau bàn thắng mở tỷ số cho tuyển Việt Nam ở phút thứ 6 (Ảnh: Hải Long).

Dòng trạng thái của FIFA đã thu hút hơn 20.000 lượt thích kèm theo hàng nghìn bình luận của người hâm mộ bóng đá chỉ sau 2 giờ đăng tải. "Vừa Mạnh vừa Hên, đã Mạnh mà còn Son nữa thì không có đối thủ nào đá lại đâu..! Việt Nam Chiến Thắng!", một CĐV của Việt Nam bình luận trên trang FIFA World Cup.

Đáng chú ý, chiến thắng này cũng giúp tuyển Việt Nam chính thức trở lại top 100 FIFA sau thời gian khá lâu chờ đợi. Theo tính toán của trang Football Ranking, tuyển Việt Nam được cộng tới 9.72 điểm và nâng tổng số điểm lên thành 1226.45 điểm sau chiến thắng 3-1 trước Malaysia. "Những chiến binh Sao vàng" dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang Sik chính thức tăng 5 bậc để vươn lên vị trí 98 thế giới.

Trong khi đó, AFC cũng đã nhấn mạnh tuyển Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc vòng loại Asian Cup bằng chiến thắng thuyết phục trước tuyển Malaysia.

"Ba pha đánh đầu đã giúp đội bóng của Kim Sang Sik giành chiến thắng dễ dàng, mở đường cho họ hướng tới lần thứ ba liên tiếp góp mặt tại giải đấu cấp châu lục vào tháng Giêng năm sau", trang AFC nhấn mạnh các tình huống ghi bàn của tuyển Việt Nam.

Sau trận đấu, AFC cũng đã trao tặng cho Xuân Son danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất trận" sau khi ghi cú đúp bàn thắng. Với riêng cá nhân Xuân Son, anh đã chính thức cán mốc 10 bàn thắng cho đội tuyển Việt Nam chỉ sau 7 lần ra sân, chắc chắn là chân sút có hiệu suất ghi bàn cao nhất lịch sử cho đến thời điểm hiện tại.

Với chiến thắng trước tuyển Malaysia, đội tuyển Việt Nam trở thành đội tuyển Đông Nam Á duy nhất vượt qua vòng loại Asian Cup 2027 với thành tích toàn thắng cả 6 trận đấu. Trong khi đó HLV Kim Sang Sik cũng nối dài chuỗi bất bại với đội tuyển Việt Nam lên con số 17 và tiến sát kỷ lục 18 trận bất bại của HLV Park Hang Seo từng làm được vào năm 2018.