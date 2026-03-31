Phản ứng của CĐV châu Á khi đội tuyển Việt Nam đánh bại Malaysia

Xuân Son lập cú đúp, tuyển Việt Nam thắng thuyết phục Malaysia

"Nếu tuyển Malaysia không gian dối nhập tịch cầu thủ, họ không thể nào đánh bại được tuyển Việt Nam. Kể cả tuyển Indonesia chúng tôi lúc này cũng khó đánh bại Việt Nam.

Chúc mừng chiến thắng của tuyển Việt Nam. Các bạn làm tốt lắm", tài khoản Nurvana Nuraga đến từ Indonesia bình luận trên trang AFC Asian Cup sau khi chứng kiến chiến thắng của tuyển Việt Nam trước Malaysia với tỷ số 3-1, qua đó giành vé vào vòng chung kết (VCK) Asian Cup 2027 với ngôi đầu bảng F cùng chiến tích 6 trận toàn thắng.

Trung vệ Duy Mạnh ăn mừng bàn thắng mở tỷ số cùng các đồng đội chỉ sau 6 phút bóng lăn (Ảnh: Hải Long).

Lợi thế sân nhà cũng như đã chắc suất giành vé dự VCK Asian Cup 2027 tại Saudi Arabia, đoàn quân của HLV Kim Sang Sik nhập cuộc tự tin và mở tỷ số sớm chỉ sau 6 phút bóng lăn. Đó là tình huống trung vệ Duy Mạnh đánh đầu rất căng trong vòng cấm không cho thủ thành Syihan Hazmi có cơ hội cản phá.

Tuyển Malaysia dù nỗ lực bảo vệ khung thành trong suốt hiệp 1, nhưng họ đã không thể ngăn cản tiền đạo Xuân Son lập cú đúp chỉ trong 15 phút đầu hiệp 2. Cả hai bàn thắng đều được Xuân Son ghi bằng đầu, cho thấy khả năng "không chiến" cực kỳ tốt của chân sút gốc Brazil trong vòng cấm.

Mãi đến phút 77, "Bầy hổ Malaya" mới có được bàn thắng danh dự trên chấm phạt đền sau khi Văn Hậu phạm lỗi với cầu thủ của đội khách trong vòng cấm. Tỷ số 3-1 được giữ nguyên cho đến hết trận đấu.

Chứng kiến chiến thắng thuyết phục của tuyển Việt Nam, nhiều CĐV châu Á đã lên tiếng khen ngợi khi cho rằng "Rồng vàng" ở một đẳng cấp cao hơn "Bầy hổ Malaya" và xứng đáng có mặt tại Saudi Arabia để dự VCK giải châu Á.

Tuyển Việt Nam chơi áp đảo hoàn toàn trước Malaysia ở lượt cuối vòng loại Asian Cup 2027 (Ảnh: Hải Long).

"Chúc mừng đội tuyển Việt Nam! Các bạn xứng đáng với chiến thắng và chúng tôi mong được gặp các bạn tại VCK Asian Cup. Chúng tôi hy vọng các bạn mang đến một màn trình diễn mạnh mẽ và ấn tượng như đã thể hiện. Chúng tôi yêu bạn từ Iraq", tài khoản Hussain Al-Asadi đến từ Iraq bày tỏ.

"Chúc mừng tuyển Việt Nam. Các bạn xứng đáng với chiến thắng này. Hy vọng có thể giành kết quả tốt ở VCK Asian Cup vào năm sau", tài khoản Hamdan Roslan đến từ Malaysia thừa nhận tuyển Việt Nam thắng thuyết phục đội nhà.

"Không còn những cầu thủ nhập tịch gian dối, "Bầy hổ Malaya" chỉ là hổ giấy", tài khoản Thanakorn Patcharasuwakul đến từ Thái Lan tuyên bố.

"Chúc mừng Việt Nam đã lọt vào VCK Asian Cup. Một trận đấu tuyệt vời. Sự tôn trọng của tôi từ Indonesia", tài khoản Xtencion Romyy ca ngợi.

Quang Hải tranh bóng với cầu thủ Malaysia (Ảnh: Hải Long).

"Cả Bangladesh và Malaysia đều thua đội tuyển Việt Nam. Có thể nói Malaysia không có cầu thủ nhập tịch gian lận thì cũng không hơn gì Bangladesh", tài khoản Alvin Wong đến từ Singapore khẳng định.

"Một trận đấu hay. Các cầu thủ Malaysia không bỏ cuộc, nhưng Việt Nam vẫn mạnh mẽ hơn. Về nhà nghỉ ngơi mạnh khỏe nhé, các bạn đã làm tốt lắm", tài khoản Minh Việt đến từ Việt Nam chốt lại.