CĐV Malaysia hòa cùng dòng người ăn mừng chiến thắng của tuyển Việt Nam

Ngay sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, hàng nghìn cổ động viên đã đổ ra các trục đường quanh sân vận động trường Thiên Trường (Ninh Bình) để ăn mừng. Cờ đỏ sao vàng rực rỡ kèm theo tiếng hô vang "Việt Nam vô địch" tạo nên bầu không khí lễ hội sôi động.

Sân Thiên Trường "rực lửa" sau chiến thắng của đội tuyển Việt Nam

Chiến thắng 3-1 không chỉ giúp "Rồng vàng" nối dài mạch toàn thắng mà còn là lời khẳng định cho sự chuyển mình mạnh mẽ dưới thời HLV Kim Sang Sik.

Dưới ánh đèn đường, những đoàn người nối đuôi nhau ăn mừng, tạo nên một "cơn lốc đỏ" tràn ngập các ngả phố. Niềm vui sướng hiện rõ trên khuôn mặt của mỗi người hâm mộ sau khi chứng kiến đội nhà khuất phục đối thủ đầy duyên nợ.

Điểm nhấn xúc động và đầy bất ngờ nhất chính là sự xuất hiện của các cổ động viên Malaysia trong dòng người ăn mừng.

CĐV Malaysia đồng thanh hát "Như có bác Hồ trong ngày vui đại thắng"

Thay vì lẳng lặng rời sân sau thất bại của đội nhà, hàng trăm người hâm mộ "Hổ Mã Lai" với trang phục vàng đen truyền thống đã cùng ùa ra phố, hòa vào đám đông cổ động viên Việt Nam.

Một cổ động viên nổi tiếng người Hàn Quốc cầm ảnh bác Hồ, hòa cùng dòng người ăn mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam.

Trong không khí thân thiện, cổ động viên đến từ nhiều quốc gia khác hòa chung niềm vui của người dân Việt Nam, chụp ảnh lưu niệm và dành cho nhau những cái ôm nồng ấm.

Anh Mohd Farhan, một cổ động viên Malaysia, hào hứng chia sẻ: "Chúc mừng Việt Nam, các bạn đã chơi một trận đấu quá hay, dù đội tuyển của chúng tôi thua, nhưng tinh thần bóng đá và sự hiếu khách của người dân Việt Nam khiến tôi muốn ở lại để cùng tận hưởng niềm vui này. Thất bại trên sân cỏ không ngăn cản chúng tôi trở thành những người bạn."

Nhiều cổ động viên Việt Nam cũng bày tỏ sự xúc động trước hành động của những người bạn láng giềng. "Thật bất ngờ khi thấy các cổ động viên

Malaysia cùng ra ăn mừng. Chúng tôi đã cùng hát và chúc nhau những điều tốt đẹp nhất. Đây mới thực sự là ý nghĩa của bóng đá", một cổ động viên chủ nhà chia sẻ.

Video: Mai Phan, Tiểu Ngọc