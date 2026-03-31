Xuân Son bùng nổ cú đúp, đội tuyển Việt Nam toàn thắng vòng loại

Tối 31/3, đội tuyển Việt Nam khép lại vòng loại Asian Cup 2027 bằng một trận đấu mãn nhãn trước Malaysia tại sân vận động Thiên Trường (Ninh Bình). Trên sân, Xuân Son tỏa sáng với cú đúp, góp công lớn vào chiến thắng 3-1, giúp đội duy trì thế trận chủ động và hiệu quả xuyên suốt hơn 90 phút (Ảnh: Hải Long).

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, đội tuyển Việt Nam chủ động đẩy cao đội hình, gây sức ép sớm lên phần sân Malaysia (Ảnh: Hải Long).

Việt Nam mở tỷ số từ quả phạt góc được thực hiện bởi Tiến Anh, Duy Mạnh băng vào bật cao đánh đầu ở cự ly chừng gần 6m, bóng đi thẳng vào cầu môn của Malaysia (Ảnh: Hải Long).

Duy Mạnh ăn mừng cùng đồng đội sau bàn thắng ngay những phút đầu của trận đấu (Ảnh: Hải Long).

Malaysia tận dụng những khoảng trống trung lộ, đưa bóng lên sát vòng cấm rồi tung cú dứt điểm nhưng bất thành (Ảnh: Thành Đông).

Từ khoảng cách gần 27m, Hoàng Đức tung cú dứt điểm, bóng đi trúng cột dọc rồi bật ra ngoài. Thủ môn Hazmi đã đổ người hết tầm nhưng không kịp cản phá (Ảnh: Hải Long).

Các cầu thủ đội bạn bám sát Xuân Son, theo kèm quyết liệt để hạn chế khoảng trống (Ảnh: Hải Long, Thành Đông).

Nguyễn Filip kịp thời băng ra ôm gọn bóng sau cú dứt điểm của Malaysia. Hiệp 1 khép lại, tuyển Việt Nam tạm dẫn 1-0 (Ảnh: Thành Đông).

Phút 51, từ sát đường biên ngang, Hoàng Hên treo bóng vào trong. Xuân Son băng cắt đánh đầu ở cột gần, đưa bóng vượt qua thủ môn Hazmi và đi vào lưới (Ảnh: Hải Long).

Chỉ sau 8 phút, Xuân Son ghi bàn thứ hai cho riêng mình, tiếp tục bằng một pha đánh đầu. Đưa đội tuyển Việt Nam dẫn trước 3-0 (Ảnh: Thành Đông, Hải Long).

Không khí sôi động trên các khán đài của sân Thiên Trường (Ảnh: Hải Long).

Việt Cường có nhiều cú sút liên tiếp, tạo sức ép rõ rệt nhưng vẫn chưa thể chuyển hóa thành bàn thắng (Ảnh: Thành Đông).

Endrick thực hiện quả phạt đền ở phút thứ 77, đưa bóng vào góc trái khung thành. Nguyễn Filip chọn đúng hướng nhưng không kịp cản phá, Malaysia có bàn rút ngắn tỷ số (Ảnh: Hải Long).

Xuân Son tìm kiếm cú hat-trick (Ảnh: Hải Long).

Khoảng thời gian cuối trận, Malaysia dâng cao tìm bàn gỡ nhưng vấp phải hàng thủ kín kẽ của đội chủ nhà. Tuyển Việt Nam giữ cự ly đội hình tốt, kiểm soát thế trận và không để xảy ra sai sót đáng kể (Ảnh: Thành Đông, Hải Long).

Tiếng còi mãn cuộc khép lại chiến thắng, đồng thời đánh dấu hành trình vòng loại hoàn hảo của tuyển Việt Nam với 6 trận toàn thắng. Đội đứng đầu bảng F và chính thức giành vé vào vòng chung kết Asian Cup 2027 (Ảnh: Thành Đông).