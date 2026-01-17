FIFA, AFC chờ đợi U23 Việt Nam tái hiện kỳ tích Thường Châu 2018

U23 Việt Nam thắng nghẹt thở trước U23 UAE, tiến vào bán kết U23 châu Á

"Có giấc mơ chờ được hoàn thành", trang FIFA World Cup có dòng trạng thái chúc mừng chiến thắng của U23 Việt Nam trước U23 UAE với tỷ số 3-2 ở trận tứ kết diễn ra trên sân Prince Abdullah Al Faisal Sports City (Saudi Arabia) tối 16/1 (giờ Việt Nam).

Trang FIFA World Cup ấn tượng với chiến thắng của U23 Việt Nam trước U23 UAE ở vòng tứ kết (Ảnh chụp màn hình).

Ở trận đấu này, U23 Việt Nam đã có tới 2 lần vượt lên dẫn trước U23 UAE nhưng đều bị đối thủ gỡ hoà và khiến cả hai đội bước vào hiệp phụ. Hai bàn thắng của U23 Việt Nam trong thời gian thi đấu chính thức đều có dấu giày của ngôi sao Đình Bắc - cầu thủ vào sân từ phút 32 để thay cho Lê Victor gặp chấn thương.

Ở bàn mở tỷ số, Đình Bắc đi bóng khéo léo trong vòng cấm trước khi căng ngang cho Lê Phát dứt điểm cận thành ở phút 39. Ở phút 63, Đình Bắc có pha đánh đầu ngược trong tư thế khó khiến thủ thành Tawhid bị bất ngờ không thể cản phá.

Dù vậy U23 UAE cho thấy sự nguy hiểm trong các pha không chiến khi hai bàn gỡ hoà của họ đều xuất phát từ những pha dứt điểm bằng đầu trong vòng cấm, lần lượt của Junior Ndiaye (phút 42) và Al Menhali (phút 68).

Minh Phúc ghi bàn thắng quyết định giúp U23 Việt Nam đánh bại U23 UAE ở hiệp phụ (Ảnh: AFC).

Bước vào hiệp phụ, U23 Việt Nam vẫn thi đấu đầy nỗ lực khi Minh Phúc ghi bàn thắng quyết định ở phút 101 giúp đội nhà đánh bại đội bóng Tây Á để trở thành đội bóng thứ 2 sau U23 Nhật Bản ghi tên vào vòng bán kết.

"May mắn đã mỉm cười với Việt Nam khi đội tuyển này vượt qua thử thách khó khăn để tiếp tục cuộc đua giành chức vô địch với chiến thắng 3-2 trong hiệp phụ trước UAEt ở tứ kết giải U23 châu Á 2026.

UAE đã hai lần nỗ lực gỡ hòa nhưng cuối cùng trận đấu đã được Phạm Minh Phúc ấn định chiến thắng, giúp Việt Nam giành quyền vào bán kết gặp Uzbekistan hoặc Trung Quốc vào tuần tới.

Đây là lần đầu tiên đội bóng Đông Nam Á này góp mặt ở vòng bán kết kể từ khi giành vị trí á quân năm 2018", trang chủ AFC nhấn mạnh chiến thắng kịch tính của U23 Việt Nam.

Trong khi đó, trang AFC Asian Cup cũng có dòng trạng thái chia sẻ chiến thắng ấn tượng của U23 Việt Nam khi viết "Tái hiện Thường Châu tuyết trắng" để nhắc tới kỳ tích của đội tuyển U23 Việt Nam năm 2018 với danh hiệu Á quân.

"Lịch sử của U23 Việt Nam đang được tái hiện. Đội tuyển U23 Việt Nam này gợi lại những kỷ niệm của thế hệ vàng lần đầu tiên vào chung kết U23 châu Á 2018.

Bây giờ, chỉ còn một trận đấu, thế hệ này có cơ hội sánh đôi hoặc thậm chí vượt qua thành tích lịch sử đó. Liệu Việt Nam sẽ vượt qua về đích á quân vào năm 2018, hay sẽ kết thúc cuộc hành trình ở bán kết?", trang Seasia Goal của Đông Nam Á cũng bày tỏ sự ấn tượng trước kỳ tích của thầy trò HLV Kim Sang Sik tại giải đấu trên đất Saudi Arabia.