Fica Fica DTiNews DTiNews
Xu hướng
Thể thao Võ thuật - Các môn khác
Dòng sự kiện : Giải bóng đá nữ Đông Nam Á 2025
Đội tuyển bóng chuyền nữ U21 Việt Nam 17-25, 15-25, 21-17 U21 Chile

Đội tuyển bóng chuyền nữ U21 Việt Nam 17-25, 15-25, 21-17 U21 Chile

(Dân trí) - U21 Chile đã giành chiến thắng cách biệt 25-17, 25-15 trước U21 Việt Nam trong hai set đầu tiên. Hai đội sẽ bước tiếp vào set thi đấu thứ ba.

Hạo Minh
Hạo Minh
Đọc nhiều trong Thể thao