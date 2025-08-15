Đội tuyển bóng chuyền nữ U21 Việt Nam 17-25, 15-25, 21-17 U21 Chile (Dân trí) - U21 Chile đã giành chiến thắng cách biệt 25-17, 25-15 trước U21 Việt Nam trong hai set đầu tiên. Hai đội sẽ bước tiếp vào set thi đấu thứ ba.