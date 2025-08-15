Fica
Đội tuyển bóng chuyền nữ U21 Việt Nam 17-25, 15-25, 21-17 U21 Chile
(Dân trí) - U21 Chile đã giành chiến thắng cách biệt 25-17, 25-15 trước U21 Việt Nam trong hai set đầu tiên. Hai đội sẽ bước tiếp vào set thi đấu thứ ba.
Hạo Minh
Thứ sáu, 15/08/2025 - 19:53
Đọc nhiều trong Thể thao
Báo Đông Nam Á phản ứng về việc U21 bóng chuyền nữ Việt Nam bị hủy kết quả
Báo Thái Lan tin vào khả năng kháng án thành công của bóng chuyền Việt Nam
Lý do tuyển bóng chuyền U21 Việt Nam bị hủy kết quả ở giải thế giới
Báo Thái Lan bình luận khi đội nhà thất bại trước tuyển nữ Việt Nam
Phản ứng của Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam sau án phạt với đội U21 nữ
Từ khoá:
đội tuyển bóng chuyền nữ
U21 Việt Nam
u21 thế giới