Đội tuyển bóng chuyền nữ U21 Việt Nam thua U21 Chile tại giải thế giới

U21 Việt Nam lỡ hẹn trận tranh hạng 17-18 tại Giải vô địch bóng chuyền nữ U21 thế giới sau thất bại trước U21 Chile. Đoàn quân của HLV Nguyễn Trọng Linh sẽ đối đầu với CH Dominica vào ngày mai (16/8) để tranh hạng 19-20 tại giải đấu đang diễn ra ở Indonesia.

Sau chiến thắng trước Ai Cập, U21 Việt Nam bước vào trận đấu với U21 Chile với mục tiêu giành vé vào trận tranh hạng 17-18. Tuy nhiên, với tình trạng tinh thần không tốt, U21 Việt Nam nhanh chóng bộc lộ hàng loạt điểm yếu trong lối chơi, đặc biệt ở khâu bắt bước một và chuyền hai. Điều này tạo điều kiện cho U21 Chile dễ dàng kiểm soát thế trận và giành chiến thắng cách biệt 25-17, 25-15 trong hai set đầu tiên.

Đội tuyển bóng chuyền nữ U21 Việt Nam chơi dưới sức trước U21 Chile (Ảnh: FIVB).

Nỗ lực vùng lên của U21 Việt Nam trong set ba đã tạo nên màn so kè điểm số kịch tính. Các học trò của HLV Nguyễn Trọng Linh đã bứt phá ngoạn mục ở giai đoạn cuối set để giành chiến thắng 25-17, nhen nhóm hy vọng lật ngược tình thế.

Thật đáng tiếc, sự thăng hoa đã không được duy trì trong set thứ tư. Dù có những thời điểm U21 Việt Nam bám đuổi sát nút đối thủ, nhưng sự chệch choạc ở giai đoạn then chốt đã khiến đội bóng nhận thất bại 20-25. Chung cuộc, U21 Chile giành chiến thắng 3-1 (25-17, 25-15, 17-25, 25-20) để giành quyền vào tranh hạng 17-18.