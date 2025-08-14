HLV Shin Tae Yong hé lộ sự thật gây sốc vụ bị Indonesia sa thải

Vào tháng 1, HLV Shin Tae Yong đã bất ngờ bị Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) sa thải, bất chấp việc giúp đội tuyển quốc gia nước này thi đấu thành công ở vòng loại thứ ba World Cup 2026 (vừa thắng Saudi Arabia cách đó không lâu).

HLV Shin Tae Yong thừa nhận chỉ nhận trát sa thải qua email và không được báo trước (Ảnh: PSSI).

Chính điều này khiến cho HLV Shin Tae Yong cảm thấy vô cùng ấm ức. Ngay cả khi vừa nhậm chức ở CLB Ulsan HD, HLV người Hàn Quốc vẫn chưa thể quên được cảm giác khi nhận được trát sa thải của PSSI.

Trả lời phỏng vấn mới đây, HLV Shin Tae Yong thừa nhận: “Tôi thực sự bị sốc. Tôi không ngờ điều đó lại xảy ra. Đột nhiên, tôi nhận email yêu cầu chấm dứt hợp đồng mà không được báo trước”.

HLV Shin Tae Yong nhấn mạnh không biết lý do vì sao mình bị sa thải khi đang làm tốt công việc. Thậm chí, PSSI còn vừa trao cho ông bản hợp đồng mới có thời hạn tới năm 2027.

HLV sinh năm 1971 chia sẻ thêm rằng đã cắt đứt liên lạc với Chủ tịch PSSI, Erick Thohir. Ông nói thêm: “Trước đây, chúng tôi thường xuyên liên lạc với nhau qua Instagram, Kakaotalk hoặc WhatsApp. Tuy nhiên, từ lâu, tôi và ông ấy không còn trò chuyện nữa.

HLV Shin Tae Yong không còn giữ liên lạc với Chủ tịch PSSI, Erick Thohir (Ảnh: PSSI).

Tôi thực sự không biết vì sao mình phải dừng công việc. Tôi cũng có lòng tự trọng của riêng mình. Thật lòng mà nói, tôi chưa bao giờ nghĩ tới chuyện dừng lại. Nếu giành chiến thắng trước Australia vào tháng 3, tôi tin Indonesia có thể giành vé dự World Cup. Khi ấy, tôi chỉ tập trung vào mục tiêu của mình và không nghĩ tới điều gì khác.

Tôi biết ơn ông Erick Thohir vì sự hỗ trợ giúp bóng đá Indonesia phát triển nhanh chóng. Tôi không ngoại trừ khả năng sẽ làm việc với ông ấy trong tương lai. Dù sao, tôi cũng muốn lời cảm ơn tới ông ấy. Người hâm mộ bóng đá Indonesia cũng dành cho tôi rất nhiều tình cảm”.