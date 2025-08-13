Vượt qua nghịch cảnh, tuyển bóng chuyền U21 Việt Nam đánh bại Ai Cập

Việc đội tuyển bóng chuyền nữ U21 Việt Nam bất ngờ phải xuống chơi ở khu vực tranh hạng từ 17-24 gây ảnh hưởng lớn tới tâm lý thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Trọng Linh. Trước đó, U21 Việt Nam đã chơi đầy nỗ lực để có 4 chiến thắng sau 5 trận đấu tại vòng bảng, qua đó giành vé đi tiếp với vị trí nhì bảng. Tuy nhiên, sau đó Tiểu ban Kỷ luật của Liên đoàn Bóng chuyền Quốc tế (FIVB) có vi phạm về việc sử dụng nhân sự ở U21 Việt Nam nên các trận đấu có mặt vận động viên này đều bị hủy kết quả, vì thế U21 Việt Nam mất suất vào vòng 1/8.

Phương Quỳnh trở lại thi đấu sau khi vắng mặt ở trận đấu với U21 Puerto Rico (Ảnh: FIVB).

Áp lực tâm lý đè nặng khiến U21 Việt Nam khởi đầu khá chậm chạp trước U21 Ai Cập và liên tục bị dẫn điểm. Tuy nhiên, các học trò của HLV Nguyễn Trọng Linh sau đó đã bứt phá mạnh mẽ và giành chiến thắng cách biệt với tỷ số 25-16. Kịch bản set hai tương tự set đầu khi U21 Việt Nam liên tục bị U21 Ai Cập dẫn điểm, thậm chí đội bóng trẻ tới từ châu Phi đã chạm tới 3 set-point, nhưng ở thế chân tường, các cầu thủ U21 Việt Nam đã chơi đầy bản lĩnh để ghi 5 điểm liên tiếp và giành chiến thắng 26-24.

Những tưởng chiến thắng trận đấu sẽ nhanh chóng thuộc về U21 Việt Nam, đặc biệt khi họ khởi đầu tốt ở set 3, nhưng sự chệch choạc bắt đầu xuất hiện và U21 Ai Cập đã vùng lên mạnh mẽ để có chiến thắng 25-22. Phải thi đấu set thứ 4, U21 Việt Nam đã không để đối thủ vùng lên. Bất chấp sự bám đuổi quyết liệt của đối phương, U21 Việt Nam đã bứt phá ở giai đoạn quan trọng để thắng 25-20 và kết thúc trận đấu với tỷ số 3-1.

Với chiến thắng trước Ai Cập, U21 Việt Nam sẽ chắc chắn nằm trong top 17-20 và sẽ tiếp tục thi đấu để xác định thứ hạng cuối cùng tại giải.