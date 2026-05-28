Đối thủ của U17 Việt Nam toả sáng ở giải châu Âu

Đội tuyển U17 Bỉ đã có khởi đầu xuất sắc tại giải vô địch U17 châu Âu diễn ra ở Estonia khi đánh bại U17 Croatia với tỷ số 2-0 tối 27/5.

Đoàn quân của huấn luyện viên (HLV) Sven Vermant đã có khởi đầu như mơ và ghi hai bàn thắng chỉ trong 15 phút đầu trận. Các cầu thủ U17 Bỉ thể hiện khả năng dứt điểm sắc bén và ngay lập tức tạo nền tảng cho chiến thắng đầu tiên quan trọng tại giải đấu.

Các cầu thủ U17 Bỉ (áo đỏ) gây ấn tượng với chiến thắng trước U17 Croatia ở giải U17 châu Âu (Ảnh: Getty).

Sau khi bị dẫn bàn, các cầu thủ U17 Croatia đã nỗ lực chơi tấn công nhưng hàng phòng ngự đội tuyển U17 Bỉ đã đứng vững và thể hiện bản lĩnh tuyệt vời dưới áp lực.

Sau trận đấu, hậu vệ Tinus Moorthamer nhận xét đây là một chiến thắng khó khăn nhưng xứng đáng.

“Chúng tôi cảm thấy rất tuyệt và không thể khởi đầu giải đấu tốt hơn thế. Đó là một trận đấu khó khăn, nhưng chúng tôi đã thắng và đó là điều quan trọng nhất. Tôi rất tự hào được là một phần của đội bóng này. Trong hiệp hai, chúng tôi phải phòng ngự rất nhiều, nhưng chúng tôi đã làm được điều đó với tinh thần đồng đội", Moorthamer bày tỏ.

Moorthamer cũng góp công lớn trong chiến thắng của U17 Bỉ khi có một pha ghi bàn đẹp mắt bằng chân trái.

“Đây không phải là cú sút tốt nhất của tôi, nhưng tôi đã nhìn thấy bóng đến và biết mình không nên sút quá mạnh. Khi bóng đi vào góc khung thành, tôi thực sự rất vui", Moorthamer nói thêm.

HLV Sven Vermant cũng lên tiếng ca ngợi màn trình diễn của các học trò khi bày tỏ: “Tôi không bao giờ muốn hạn chế khả năng sáng tạo của các cầu thủ. Nhưng sự sáng tạo mà thiếu đi sự nỗ lực thì chưa đủ. Khi Croatia dâng cao tấn công, các cầu thủ chạy cánh của chúng tôi cũng làm tốt nhiệm vụ phòng ngự. Điều đó đã tạo nên một màn trình diễn hoàn chỉnh".

Sau chiến thắng trận ra quân, U17 Bỉ sẽ có màn thử thách tiếp theo khi đối đầu với U17 Tây Ban Nha diễn ra vào hôm nay (18h30 ngày 28/5, giờ Việt Nam). Màn trình diễn của "Quỷ đỏ" được xem là lời cảnh báo đáng chú ý dành cho U17 Việt Nam, khi đoàn quân của HLV Cristiano Roland còn phải đối đầu với những đối thủ rất mạnh khác trong bảng đấu là U17 Mali và U17 New Zealand.