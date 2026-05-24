Xác định 2 đội bóng cuối cùng tham dự World Cup U17

Hai trận play-off tranh vé tham dự World Cup U17 khu vực châu Phi (dành cho các đội xếp thứ ba ở các bảng đấu) đã diễn ra vào rạng sáng 24/5. Cả hai trận đấu này đều diễn ra với diễn biến vô cùng hấp dẫn.

U17 Uganda giành vé tham dự World Cup U17 sau khi đánh bại U17 Ghana (Ảnh: CAF).

Ở trận đầu tiên, U17 Ethiopia và U17 Mozambique đã hòa nhau với tỷ số 1-1 sau 90 phút. Cuối cùng, U17 Mozambique đã giành tấm vé tham dự World Cup U17 nhờ chiến thắng 5-4 ở loạt sút luân lưu. Ở giải đấu cấp độ thế giới, U17 Mozambique sẽ nằm chung bảng với Hàn Quốc, New Caledonia và Ecuador.

Ở trận còn lại, U17 Ghana đã dẫn trước U17 Uganda với tỷ số 2-1 cho tới phút 90. Tuy nhiên, U17 Uganda đã san bằng tỷ số 2-2 trong những phút bù giờ. Trên chấm luân lưu, U17 Uganda đã thắng 8-7 trước U17 Ghana để giành vé tham dự World Cup U17.

Như vậy, U17 Uganda sẽ nằm ở bảng C ở World Cup với các đối thủ Argentina, Australia và Đan Mạch.

Các bảng đấu ở World Cup U17 đã được xác định xong (Ảnh: FIFA).

Như vậy, tới thời điểm sáng 24/5, 48 đội bóng và 12 bảng đấu ở World Cup U17 đã được xác định. Theo kết quả bốc thăm trước đó, U17 Việt Nam nằm chung bảng với Mali, Bỉ và New Zealand.

World Cup U17 2026 diễn ra từ ngày 19/11 đến ngày 13/12 tại Qatar. Theo quy định của FIFA, hai đội đứng đầu mỗi bảng và 8/12 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành vé lọt vào vòng 1/16.

Theo lịch thi đấu của FIFA, U17 Việt Nam sẽ bắt đầu giải đấu với trận gặp U17 Bỉ vào ngày 20/11. Tiếp đó, đội bóng trẻ của Việt Nam đụng độ với U17 New Zealand ở lượt trận thứ hai vào ngày 23/11. Thầy trò HLV Cristiano Roland sẽ đối đầu với U17 Mali trong trận cuối cùng vòng bảng vào ngày 26/11.