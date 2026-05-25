Đối thủ của U17 Việt Nam ở World Cup hứng chịu trận thua nghiệt ngã

U17 Mali là đương kim á quân châu Phi. Họ đang tràn đầy tự tin sau khi giành quyền tham dự World Cup U17. Soumaila Coulibaly tràn đầy tự tin bước vào trận tứ kết với U17 Senegal, đội bóng vốn không được đánh giá quá cao.

U17 Mali bất ngờ hứng chịu trận thua trước U17 Senegal (Ảnh: CAF).

Ở trận đấu này, U17 Senegal sớm có bàn thắng dẫn trước ở phút 18 do công của Souleymane Faye. Tuy nhiên, tới phút 37, U17 Senegal chỉ còn thi đấu với 10 người khi Cheikh Thior nhận thẻ đỏ trực tiếp.

U17 Mali gần như dồn ép đối thủ trong phần còn lại của trận đấu. Họ kiểm soát tới 79% trận đấu và đã có bàn thắng gỡ hòa 1-1 ở phút 90 do công của Djigui Koita.

Sau khi 90 phút kết thúc với tỷ số hòa 1-1, hai đội bước vào loạt sút luân lưu. Cuối cùng, U17 Senegal đã giành chiến thắng với tỷ số 4-2 để giành quyền vào bán kết gặp U17 Morocco.

Thống kê cho thấy, lần đầu tiên kể từ năm 2011, U17 Mali mới bị loại sớm như vậy ở giải U17 châu Phi. Họ đang là đội tuyển giàu thành tích nhất lịch sử giải U17 châu Phi với 2 lần vô địch, 2 lần á quân, 2 lần xếp thứ ba. Trong 4 lần dự giải gần nhất, U17 Mali đều ít nhất vào đến bán kết và có tới 2 lần đăng quang.

U17 Mali là đội bóng giàu thành tích nhất giải châu Phi (Ảnh: CAF).

U17 Mali sẽ là đối thủ của U17 Việt Nam ở giải World Cup U17. Ở bảng đấu này còn có hai đội bóng khác là U17 Bỉ và U17 New Zealand. Theo lịch, U17 Việt Nam sẽ gặp U17 Mali trong trận cuối cùng ở vòng bảng vào ngày 26/11.

World Cup U17 2026 diễn ra từ ngày 19/11 đến ngày 13/12 tại Qatar. Theo quy định của FIFA, hai đội đứng đầu mỗi bảng và 8/12 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành vé lọt vào vòng 1/16. U17 Việt Nam đang hướng tới giải đấu với mục tiêu giành điểm số lịch sử và xa hơn là tấm vé vượt qua vòng bảng.