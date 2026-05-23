Báo Trung Quốc nhận xét thẳng thắn về bảng đấu của U17 Việt Nam

Theo kết quả bốc thăm World Cup U17 2026, U17 Việt Nam nằm chung bảng với U17 Mali, U17 Bỉ và U17 New Zealand. Trong khi đó, U17 Trung Quốc sẽ đối đầu với U17 Tây Ban Nha, U17 Morocco và U17 Fiji.

Tờ Sohu đánh giá rằng đội nhà nằm trong bảng tử thần. Tờ báo của Trung Quốc bình luận: “Kết quả bốc thăm World Cup U17 đã đẩy U17 Trung Quốc vào bảng đấu rất khó khăn. U17 Tây Ban Nha đã chứng minh đẳng cấp thế giới. U17 Morocco cũng rất mạnh và có thể lực dồi dào.

Điều này khiến U17 Trung Quốc lâm vào tình cảnh khó khăn. Đoàn quân của HLV Bin Ukishima cần phải rất nỗ lực, kèm theo cả may mắn mới hy vọng giành điểm trước hai đối thủ này. Rõ ràng, đây là bảng tử thần với U17 Trung Quốc”.

Nhận xét về bảng đấu của U17 Việt Nam, tờ Sohu viết: “So với U17 Trung Quốc, U17 Việt Nam nằm ở bảng đấu dễ thở hơn rất nhiều. Họ chỉ đối đầu với U17 Mali, U17 Bỉ và U17 New Zealand. Cơ hội để U17 Việt Nam giành vé đi tiếp là không hề nhỏ”.

Theo tính toán của tờ Sohu, các đội bóng có thể giành vé đi tiếp nếu kiếm được 4 điểm. Tờ báo này bình luận thêm: “U17 Trung Quốc vẫn còn tia hy vọng để giành vé đi tiếp. Đội bóng của HLV Bin Ukishima có sức mạnh vượt trội so với U17 Fiji. Vì vậy, U17 Trung Quốc cần phải giành chiến thắng trong trận đấu này.

Ngoài ra, nếu may mắn, U17 Trung Quốc có thể giành 1 điểm trước U17 Morocco. Nếu kiếm được 4 điểm thì U17 Trung Quốc gần như chắc chắn giành vé đi tiếp. Còn trong trường hợp chỉ giành 3 điểm, đoàn quân của HLV Bin Ukishima cần phải có hiệu số bàn thắng bại rất tốt. Cơ hội đi tiếp của U17 Trung Quốc vẫn khả thi”.

Theo lịch, U17 Việt Nam sẽ thi đấu trận mở màn gặp U17 Bỉ vào ngày 20/11. Sau đó, tới ngày 23/11, U17 Việt Nam đụng độ với U17 New Zealand. Đoàn quân của HLV Cristiano Roland sẽ chốt lại vòng bảng với trận gặp U17 Mali vào ngày 26/11.