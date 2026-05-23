Báo Mali đánh giá sức mạnh của U17 Việt Nam trước World Cup

Tại World Cup U17, U17 Việt Nam sẽ nằm chung bảng với U17 Mali, U17 Bỉ và U17 New Zealand. Dù đây không phải là bảng đấu dễ dàng nhưng cơ hội đi tiếp của U17 Việt Nam là không nhỏ.

U17 Việt Nam được xem là ẩn số với U17 Mali (Ảnh: AFC).

Báo giới Mali cũng dành sự quan tâm đặc biệt tới các đối thủ (trong đó có U17 Việt Nam) sau lễ bốc thăm. Tờ Match Mali bình luận: “U17 Mali sẽ nằm chung bảng với U17 Bỉ, U17 New Zealand và U17 Việt Nam ở World Cup U17.

Đây là ba đội bóng có những lối chơi khác nhau và mang tới thách thức khác với U17 Mali. Nhìn chung, trình độ của các đội bóng ở bảng đấu này không chênh lệch quá nhiều. Do đó, mỗi điểm số đều rất quan trọng với các đội bóng. Cuộc đua giành tấm vé đi tiếp ở bảng đấu G hứa hẹn vô cùng khó lường”.

Trong khi đó, tờ Afrik Foot nhấn mạnh: “U17 Mali được xem là ứng cử viên sáng giá trong cuộc đua giành tấm vé đi tiếp ở bảng G với sự xuất hiện của U17 Bỉ, U17 New Zealand và U17 Việt Nam. Trong số các đội bóng ở bảng này, U17 Mali là đội bóng giàu thành tích nhất ở giải World Cup U17”.

Tờ Équipe du Mali de Football bình luận: “U17 Mali được đánh giá cao ở tấm vé đi tiếp. Tuy nhiên, họ cần cẩn trọng khi đối đầu với những ẩn số như U17 Việt Nam hay U17 New Zealand. Các trận đấu này không khác gì trận chung kết với U17 Mali”.

Trong quá khứ, U17 Mali đã vô địch châu Phi vào các năm 2015, 2017. Ở giải đấu gần nhất diễn ra vào năm 2025, họ là á quân ở lục địa đen. Ở cấp độ World Cup, U17 Mali từng giành á quân năm 2015, hạng 3 năm 2023. Trong 4 lần gần nhất tham dự giải đấu cấp thế giới, U17 Mali có tới 3 lần lọt vào bán kết.

U17 Mali là đội bóng rất mạnh ở châu Phi (Ảnh: CAF).

Về cơ bản, U17 Mali sở hữu tố chất điển hình của bóng đá châu Phi là tốc độ và sức mạnh. U17 Việt Nam sẽ phải đối diện với lối chơi cường độ rất cao của đội bóng này trong suốt 90 phút. U17 Mali sẽ chơi pressing (gây áp lực), tranh chấp tay đôi liên tục. Ngoài ra, họ sẽ tận dụng những điểm mạnh về tốc độ để phản công.

Theo lịch thi đấu của FIFA, U17 Việt Nam sẽ bắt đầu giải đấu với trận gặp U17 Bỉ vào ngày 20/11. Tiếp đó, đội bóng trẻ của Việt Nam đụng độ với U17 New Zealand ở lượt trận thứ hai vào ngày 23/11. Thầy trò HLV Cristiano Roland sẽ đối đầu với U17 Mali trong trận cuối cùng vòng bảng vào ngày 26/11.