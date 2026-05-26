Đối thủ của U17 Việt Nam sa thải huấn luyện viên trước World Cup

Truyền thông châu Phi đưa tin, Chủ tịch mới đắc cử của Liên đoàn Bóng đá Mali Mahazou Baba Cisse, thông báo sa thải HLV Demba Mamadou Traore. Ông Mamadou Traore là HLV trưởng của đội tuyển U17 Mali.

Quyết định này được đưa ra chỉ một ngày sau khi đội tuyển U17 Mali bị loại khỏi tứ kết giải U17 châu Phi 2026.

U17 Mali thua đội tuyển U17 Senegal sau loạt sút luân lưu, dù trước đó đội tuyển U17 Mali thi đấu hơn người trong giờ bóng lăn. Trước nữa, ở vòng bảng, U17 Mali chỉ giành được duy nhất một chiến thắng 2-1 trước Tanzania. Họ có 2 trận hòa: 0-0 trước Angola và 1-1 trước Mozambique.

Truyền thông châu Phi cho biết, HLV Demba Mamadou Traore được thông báo sa thải qua điện thoại, sau đó Liên đoàn Bóng đá Mali có thông báo chính thức rộng rãi trên các phương tiện truyền thông.

Điểm đáng chú ý, đội tuyển U17 Mali sa thải HLV trưởng chỉ vài tháng trước khi vòng chung kết (VCK) World Cup U17 năm 2026 diễn ra ở Qatar (từ 19/11 – 13/12).

Ở VCK World Cup U17 năm nay, U17 Mali nằm chung bảng G với U17 Việt Nam, Bỉ và New Zealand. Đội bóng châu Phi chính là hạt giống số một của bảng đấu này, xếp trên cả đội bóng châu Âu là đội tuyển U17 Bỉ.