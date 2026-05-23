Báo Indonesia dự đoán U17 Việt Nam lập kỷ lục Đông Nam Á tại World Cup

U17 Việt Nam là đội tuyển thứ 3 của Đông Nam Á từng góp mặt tại các vòng chung kết (VCK) World Cup U17. Trước đó, U17 Thái Lan từng tham dự VCK World Cup U17 năm 1997 và 1999. Còn với U17 Indonesia, đội này góp mặt tại VCK World Cup U17 các năm 2023 (với tư cách chủ nhà) và 2025.

U17 Việt Nam nằm trong bảng đấu không quá khó tại World Cup U17 năm 2026

Về mặt thành tích, U17 Thái Lan từng ghi được 4 bàn thắng tại vòng bảng World Cup U17 năm 1997 (trong các trận thua Ai Cập 2-3 và thua Chile 2-6). Dù không giành được điểm nào trước các đội Ai Cập, Đức và Chile, nhưng U17 Thái Lan vẫn là đội đầu tiên trong lịch sử Đông Nam Á, ghi bàn tại VCK World Cup U17.

Với U17 Indonesia, đội này có 2 trận hòa với các đội U17 Ecuador (1-1) và Panama (1-1) tại World Cup U17 năm 2023, trở thành đội Đông Nam Á đầu tiên giành điểm tại World Cup.

Hai năm sau đó, U17 Indonesia đánh bại U17 Honduras với tỷ số 2-1, họ trở thành đội đầu tiên của Đông Nam Á có chiến thắng tại VCK World Cup U17. Dù vậy, trong cả 2 lần tham dự, U17 Indonesia và trước đó là U17 Thái Lan chưa bao giờ vượt qua vòng bảng World Cup.

U17 Việt Nam là đội thứ 3 của Đông Nam Á được dự World Cup U17. Năm nay, đội bóng của HLV Cristiano Roland (người Brazil) chung bảng G với các đội Mali, Bỉ và New Zealand.

Tờ Bola Sport của Indonesia viết về U17 Việt Nam: “Kỳ World Cup U17 2026 là giải đấu nhiều khó khăn cho U17 Việt Nam. Họ chung bảng với các đội U17 Bỉ, Mali và New Zealand”.

Đội bóng của HLV Roland đứng trước cơ hội lập kỷ lục Đông Nam Á

“Đây là các đối thủ rất đáng gờm, họ giàu kinh nghiệm và sở hữu chất lượng nhân sự rất tốt. Dù vậy, U17 Việt Nam vẫn có thể nuôi hy vọng thiết lập cột mốc mới cho bóng đá trẻ Đông Nam Á, ở đấu trường World Cup”, Bola Sport viết thêm.

Trong trường hợp đội tuyển U17 Việt Nam giành được nhiều hơn 3 điểm, chúng ta sẽ trở thành đội bóng Đông Nam Á giành được nhiều điểm nhất ở vòng bảng của một kỳ World Cup U17.

Còn trong trường hợp đội bóng của HLV Cristiano Roland vượt qua vòng bảng, đấy sẽ là một cột mốc mang tính lịch sử nữa của bóng đá khu vực.

Tờ Bola Sport phân tích: “Nếu Việt Nam vượt qua vòng bảng, đoàn quân HLV Roland sẽ trở thành đội bóng Đông Nam Á đầu tiên lọt vào vòng đấu loại trực tiếp của giải vô địch U17 thế giới”.

“Nếu điều này xảy ra, đó sẽ là chi tiết hết sức thú vị. Những ai quan tâm đến bóng đá khu vực đều muốn chờ xem liệu Việt Nam có thể đạt được điều này hay không? Họ có vượt qua được thành tích của U17 Thái Lan và U17 Indonesia trước đây hay không?”, vẫn là những dòng được viết trên tờ báo của xứ sở vạn đảo.

VCK World Cup U17 năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 19/11 - 13/12, tại Qatar.