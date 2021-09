Cổ động viên châu Á: "Tuyển Việt Nam thách thức các ông lớn châu lục"

Dân trí Dù đội tuyển Việt Nam thất bại, nhưng nhiều cổ động viên (CĐV) châu Á gửi lời khen ngợi tinh thần và lối chơi của đội tuyển Việt Nam, sẵn sàng thách thức các ông lớn.

Một tài khoản mạng xã hội có tên Souktavone Ktyv bình luận trên fanpage của Liên đoàn bóng đá Australia, sau trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam gặp Australia tối 8/9: "Tuyển Việt Nam thật sự rất tốt".

Cùng quan điểm với Souktavone Ktyv, một CĐV có tên Yasin Ozturk phản hồi ngay phía dưới bên bình luận của Souktavone Ktyv: "Đúng là Việt Nam chơi rất tốt, hai đội mạnh là UAE và Saudi Arabia phải nhận tổng cộng đến ba bàn thua khi thi đấu với họ".

Đội tuyển Việt Nam sẵn sàng ngáng đường các ông lớn của bóng đá châu Á (Ảnh: Đỗ Linh).

Trong khi đó, một tài khoản khác có tên Neil Taylor hiện đang sinh sống và làm việc tại bang Queensland (Australia) nói: "Thắng là thắng! Nhưng quả thật hiệu suất của Australia rất kém trước tuyển Việt Nam. Có thể là do nhiệt độ, độ ấm, chất lượng mặt sân, nhưng Australia vẫn cần phải có sự cải thiện rất nhiều về hiệu suất".

Nhiều fan của bóng đá châu Á còn so sánh gián tiếp rằng đội tuyển Việt Nam còn chơi hay hơn so với đội tuyển Trung Quốc, dựa vào những gì mà các đội Việt Nam và Trung Quốc cùng thể hiện trước Australia, cũng như qua hai lượt trận đầu tiên mà các đội này thi đấu tại vòng loại thứ ba World Cup.

Một CĐV có nick name Treasure_KBDS bình luận trên tờ Sina của Trung Quốc: "Tuyển Việt Nam đã vượt qua tuyển Trung Quốc từ lâu, kỹ năng và khả năng phối hợp nhỏ của cầu thủ Việt Nam còn hay hơn đội tuyển Trung Quốc".

Kỹ năng của các cầu thủ Việt Nam được khen ngợi (Ảnh: Đỗ Linh).

Một trong những chủ đề được các fan quan tâm chính là quả phạt đền bị từ chối của Hồng Duy ở phút 29, sau tình huống cầu thủ này đá bóng trúng tay hậu vệ Rhyan Grant của Australia. Nếu pha đấy trọng tài thổi phạt đền và đội tuyển Việt Nam ghi bàn trước, cục diện trên sân đã khác hẳn.

Về pha bóng này, CĐV có tên Yasin Ozturk bình luận: "Tôi dám chắc rằng trọng tài không muốn có quả phạt đền đấy".

Đấy là bình luận để thể hiện sự đồng tình với bình luận của một CĐV Việt Nam ngay trước đó, rằng: "VAR đã cướp của đội tuyển Việt Nam một bàn thắng, Australia không xứng đáng thắng tuyển Việt Nam".

Nhìn chung, các CĐV quốc tế đến từ nhiều nơi ở châu Á cảm thấy tiếc cho đội tuyển Việt Nam, đội chơi hay hơn, đá kỹ thuật hơn, giàu cảm xúc hơn nhưng thất bại.

Một CĐV có nick name Aidana, có lẽ đến từ khu vực Trung Á, bình luận: "Đội tuyển Việt Nam thật phi thường, Australia phải rất may mắn mới có thể giành được chiến thắng trước các bạn. Họ may mắn vì không phải nhận một quả phạt đền, dù bóng chạm tay cầu thủ Australia".

Đội tuyển Việt Nam thách thức các ông khổng lồ châu lục (Ảnh: Đỗ Linh).

Phi thường, đúng là những gì có thể mô tả về đội tuyển Việt Nam, dưới con mắt của các fan trung lập, bởi chỉ cách đây ít ngày, Australia còn thắng tuyển Trung Quốc đến 3 bàn không gỡ. Nhưng tối qua, Socceroos thật sự vất vả, nếu không muốn nói là suýt thua đội bóng của HLV Park Hang Seo.

Chắc hẳn, trước giờ bóng lăn, ngay cả người giàu trí tưởng tượng nhất cũng không hình dung được rằng tuyển Việt Nam chơi ép sân Socceross, có số cú sút nhiều gần gấp đôi so với đối thủ (tuyển Việt Nam dứt điểm 11 lần so với 6 của Australia)

Số cơ hội rõ rệt mà chúng ta có thể chuyển thành bàn thắng cũng nhiều hơn đội khách. Ngoài pha bị từ chối phạt đền của Hồng Duy, còn có tình huống sút ra ngoài của Quang Hải khi đối mặt với thủ môn ở đầu trận, hoặc pha dứt điểm của Tiến Linh ở cuối trận.

CĐV có tên Robert Solmoza thể hiện cảm xúc: "Tuyển Việt Nam chơi thật tuyệt vời, họ áp sát nhanh khi đối thủ có bóng, họ tấn công nhanh mà chuyển trạng thái sang phòng ngự khi bị tấn công cũng nhanh. Chiến thuật của Việt Nam cũng thật hiệu quả, khiến cho Australia có rất ít bóng để triển khai".

"Đội tuyển Việt Nam thách thức hết ông lớn này đến ông lớn khác của bóng đá châu Á, họ không e ngại khi ngán đường các đội bóng khổng lồ" - Robert Solmoza tiếp tục cao hứng.

Thiện Nhân