Kịch bản giúp U17 Việt Nam giành vé tham dự World Cup

Sau khi giành chức vô địch U17 Đông Nam Á, U17 Việt Nam sẽ hướng tới chinh phục giải U17 châu Á diễn ra từ ngày 5/5 tại Saudi Arabia. Đây là giải đấu có tính chất quyết định tấm vé tham dự World Cup U17.

U17 Việt Nam sẵn sàng tạo nên bước tiến ở đấu trường châu Á (Ảnh: VFF).

Do giải đấu cấp độ thế giới nâng lên 48 đội bóng nên châu Á được trao 8 suất tham dự. Điều đó có nghĩa rằng 50% số đội tham dự giải U17 châu Á (trong số 16 đội) sẽ có vé tham dự World Cup. Hay nói cách khác, chỉ cần nằm ở một trong hai vị trí đầu bảng, U17 Việt Nam sẽ lần đầu giành vé dự World Cup trong lịch sử.

Ở giải đấu năm 2025, U17 Việt Nam đã mất vé tham dự World Cup vô cùng đáng tiếc. Đoàn quân của HLV Cristiano Roland đã thi đấu nỗ lực và hòa cả ba đội bóng mạnh là U17 Australia, U17 Nhật Bản và U17 UAE.

Ở trận đấu cuối cùng, U17 Việt Nam đã dẫn trước U17 UAE với tỷ số 1-0 tới phút 87. Nếu tỷ số này được giữ nguyên, đội bóng trẻ của Việt Nam sẽ giành vé dự cúp thế giới. Đáng tiếc, chúng ta đã bị đối thủ gỡ hòa 1-1.

So với những đối thủ cách đây một năm, U17 Việt Nam lọt vào bảng đấu mềm hơn khá nhiều. Hai đối thủ Tây Á là U17 Yemen và U17 UAE ở trình độ tương đương với U17 Việt Nam. Khả năng chiến thắng của “Những chiến binh sao vàng” là không nhỏ.

Trong khi đó, U17 Việt Nam hoàn toàn có cơ hội cạnh tranh với U17 Hàn Quốc. Bóng đá trẻ Việt Nam không quá e ngại Hàn Quốc. Mới đây, đội U23 Việt Nam vừa giành chiến thắng trước U23 Hàn Quốc trong trận tranh hạng ba giải U23 châu Á.

Chức vô địch giải U17 Đông Nam Á là bước đệm để giúp U17 Việt Nam hướng tới tấm vé tham dự World Cup (Ảnh: VFF).

U17 Việt Nam đã thể hiện nhiều điều tích cực ở giải U17 Đông Nam Á vừa qua. Đội bóng của HLV Roland tỏ ra vượt trội so với các đối thủ Đông Nam Á. Trong trận đấu khó khăn nhất gặp U17 Australia, đội bóng của HLV Roland cũng xuất sắc vượt khó khi lội ngược dòng giành chiến thắng với tỷ số 2-1.

Theo đánh giá của giới chuyên môn, U17 Việt Nam thi đấu mạch lạc, bài bản và có tính tổ chức cao. Tờ Jaekyung Ilbo (Hàn Quốc) đánh giá: “Đội bóng trẻ của Việt Nam thể hiện màn trình diễn vượt trội so với các đối thủ ở giải U17 Đông Nam Á nhờ lối chơi bài bản, có tổ chức.

U17 Việt Nam cho thấy họ là đội bóng mạnh nhất Đông Nam Á. Liên đoàn bóng đá Việt Nam mô tả chiến thắng lịch sử được tạo nên bởi tài cầm quân của HLV Roland và sự cống hiến của các cầu thủ. Trong khi đó, Liên đoàn bóng đá Malaysia cũng nể phục U17 Việt Nam.

Chức vô địch giải U17 Đông Nam Á là cột mốc quan trọng của U17 Việt Nam. Điều đó cho thấy vị thế vững chắc của họ trong làng bóng đá khu vực và cho thấy tiềm năng phát triển trong tương lai. U17 Việt Nam sẵn sàng tạo ra bước tiến lớn hơn ở giải U17 châu Á. Trong đó, U17 Hàn Quốc cần phải đặc biệt cảnh giác khi đối đầu với đối thủ này ở vòng bảng”.

Theo lịch, U17 Việt Nam sẽ thi đấu trận ra quân ở giải U17 châu Á gặp U17 Yemen vào lúc 0h ngày 7/5.