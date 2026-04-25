CĐV Malaysia: "Không biết bao giờ chúng ta mới thắng bóng đá Việt Nam"

Thắng Malaysia 3-0, U17 Việt Nam vô địch giải Đông Nam Á 2026

"Chúc mừng Malaysia giành vị trí á quân. Nhưng không biết khi nào chúng ta mới thắng được bóng đá Việt Nam, cả đội tuyển quốc gia lẫn đội tuyển trẻ. Chắc có lẽ phải 100 năm nữa", tài khoản Meldi Romel bình luận trên trang Football Association Malaysia sau khi chứng kiến đội U17 nước nhà để thua cách biệt 0-3 trước U17 Việt Nam ở trận chung kết diễn ra trên sân Gelora Delta Sidoarjo (Indonesia) tối 24/4.

Các cầu thủ U17 Malaysia (áo vàng) nỗ lực đi bóng trước lối chơi mạnh mẽ của U17 Việt Nam ở trận chung kết U17 Đông Nam Á 2026 (Ảnh: FAM).

Trước đó, truyền thông và người hâm mộ bóng đá Malaysia đặt kỳ vọng đội tuyển U17 nước này sẽ có màn "phục hận" với U17 Việt Nam khi từng để thua "Rồng vàng" với tỷ số 0-4 ở vòng bảng.

Dù vậy một lần nữa đoàn quân của HLV Cristiano Roland cho thấy sự vượt trội về đẳng cấp khi chơi áp đảo hoàn toàn "Bầy hổ Malaya" trong suốt trận đấu. U17 Việt Nam mở tỷ số từ phút 11 nhờ công Đào Quý Vương sau pha bóng lộn xộn trong vòng cấm.

Sau đó, Nguyễn Văn Dương nhân đôi cách biệt với cú sút quyết đoán trong vòng cấm ở phút 45+4. Đến phút 54, trận đấu an bài khi Văn Dương hoàn tất cú đúp.

Đáng chú ý, đây là lần thứ 3 liên tiếp U17 Việt Nam đánh bại U17 Malaysia chỉ trong vòng 5 tháng. Trước đó, ở vòng loại giải U17 châu Á 2026 diễn ra vào tháng 11 năm ngoái, U17 Việt Nam từng giành chiến thắng với tỷ số 4-0 trước U17 Malaysia. Tại giải U17 Đông Nam Á 2026, U17 Việt Nam giành liên tiếp 2 trận thắng, ghi tổng 7 bàn mà không để thủng lưới bàn nào.

Nhiều CĐV Malaysia lấy làm thất vọng khi chứng kiến đội tuyển quốc gia cũng như đội tuyển trẻ đều phải nhận thất bại khi đụng độ đội tuyển Việt Nam.

"Thật ra vào được chung kết là may mắn rồi. Làm sao chúng ta có thể thắng được U17 Việt Nam cơ chứ", tài khoản Munirul Ikhwan của Malaysia thất vọng bày tỏ.

"Cần phải đá như thế nào với Việt Nam đây. Họ kiểm soát tất cả mọi thứ, các cầu thủ của chúng ta không cầm nổi bóng. Một trận chung kết nhàm chán thực sự", tài khoản Mally Vin Percy bình luận.

"Có gì mà phải thất vọng khi đối thủ của chúng ta quá xuất sắc. Giành được ngôi á quân là thành công lớn với các cầu thủ trẻ rồi. Dù sao cũng cần phải phấn đấu nhiều hơn trong tương lai", tài khoản Rayyan Shah tuyên bố.

"Chúc mừng Malaysia về nhì, nhưng phải thừa nhận cách chơi của Malaysia có khoảng cách rất xa với Việt Nam đối với bóng đá hiện đại, nơi Malaysia phải cố gắng mạnh mẽ hơn nữa để cạnh tranh trong bảng xếp hạng quốc tế", tài khoản Syed Azhar nhận xét.

U17 Việt Nam ăn mừng chức vô địch lần thứ 4 trong lịch sử giải U17 Đông Nam Á (Ảnh: VFF).

"Về mặt tinh thần thì chiến thắng là đáng khen ngợi, thất bại thì cảm thấy buồn. Những năm gần đây tôi không muốn xem các trận đấu của tuyển Malaysia trên trường quốc tế, vì tôi không muốn mình cảm thấy đau lòng", tài khoản Semutar Hitam chua chát bày tỏ.

"Người thua hôm nay là các cầu thủ, người tổn thương là các cổ động viên của nước nhà. Tôi chỉ tự hỏi không hiểu sao hôm nay người hâm mộ Malaysia lại đưa ra nhiều biểu tượng mặt cười như vậy khi chứng kiến đội bóng để thua Việt Nam ở trận chung kết?", tài khoản Syed Mohathir Syed Adam đặt câu hỏi.

"Cầu thủ Việt Nam luôn mạnh mẽ và nhanh nhẹn như Thái Lan, trong khi các cầu thủ kỳ cựu của chúng ta chưa chắc đã giỏi bằng họ. Thể lực của chúng ta cũng không tốt bằng họ. Chúng ta cần phải rèn luyện sức mạnh và sức bền mới mong có thể giành chiến thắng trước họ", tài khoản Azraim Azraim chốt lại.