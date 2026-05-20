Phản ứng của cầu thủ Arsenal sau khi giành chức vô địch Ngoại hạng Anh

Man City đã để Bournemouth cầm hoà với tỷ số 1-1 trong trận đấu muộn thuộc vòng 37 Premier League diễn ra vào rạng sáng nay (20/5, giờ Việt Nam). Trận hoà nói trên đồng nghĩa đoàn quân của HLV Pep Guardiola chính thức trao chức vô địch Premier League cho Arsenal, khi Man City kém đối thủ 4 điểm và chỉ còn một vòng đấu cuối cùng vào cuối tuần này.

Cầu thủ Arsenal ăn mừng khi chứng kiến Man City sẩy chân trước Bournemouth và đội nhà giành chức vô địch Ngoại hạng Anh sớm một vòng đấu (Ảnh: Instagram).

Các cầu thủ Arsenal ăn mừng cuồng nhiệt chức vô địch được chờ đợi sau 22 năm (Ảnh: The Sun).

Đáng chú ý, HLV Mikel Arteta cùng các cầu thủ Arsenal đã tập trung theo dõi trận đấu giữa Man City và Bournmouth để rồi vỡ oà trong sung sướng khi chính thức giành chức vô địch Ngoại hạng Anh mùa này thay vì phải chờ đợi đến vòng đấu cuối.

Tiền vệ Delan Rice đã chia sẻ trên mạng xã hội khoảnh khắc ban huấn luyện và các đồng đội Arsenal ôm nhau ăn mừng cuồng nhiệt kèm theo chú thích: "Tôi đã bảo với mọi người, xong rồi". Trong video cho thấy Bukayo Saka và Gabriel tóm lấy gáy nhau, trong khi Riccardo Calafiori gần như nhấc William Saliba lên khỏi mặt đất.

Bukayo Saka và Gabriel túm lấy cổ áo nhau để ăn mừng chức vô địch (Ảnh: Getty).

Hậu vệ Jurrien Timber thậm chí còn chia sẻ video về một thành viên trong ban huấn luyện CLB, được cho là giám đốc thể thao Andrea Berta, đang lướt trên đám đông trong lễ ăn mừng.

Ngay cả những thành viên trong đội không có mặt tại địa điểm tổ chức cũng bày tỏ niềm vui sau chức vô địch mà Arsenal đã chờ đợi suốt 22 năm qua, kể từ chức vô địch lần gần nhất vào năm 2004. Theo đó, Gabriel Martinez đã gọi điện cho vợ và bật khóc nức nở.

Nhiều người hâm mộ Arsenal cũng lên tiếng chúc mừng đoàn quân của HLV Mikel Arteta sau chức vô địch danh giá nhất xứ sở sương mù.

"Những chàng trai "Pháo thủ" xứng đáng với điều này. Tất cả công lao đều thuộc về họ. Và cũng thuộc về HLV trưởng Mikel Arteta của chúng tôi. Arsenal thực sự là CLB vĩ đại nhất mà thế giới từng biết đến. Và tối nay là khoảnh khắc tuyệt vời", một người hâm mộ Arsenal bày tỏ.

CĐV Arsenal ăn mừng chức vô địch của đội nhà trên đường phố (Ảnh: Getty).

Niềm vui của người hâm mộ Arsenal ăn mừng chức vô địch sau 22 năm chờ đợi (Ảnh: Getty).

"Trong 22 năm, chúng tôi đã bị chế nhạo. Có những mùa giải tưởng như vô địch để rồi thất bại vào phút cuối, Arsenal phải sống trong ký ức trong khi đối thủ cạnh tranh liên tiếp thu thập danh hiệu.

Mùa này qua mùa khác, chúng tôi đã chịu đựng nỗi đau, trò đùa, gần như không thành công, và việc xây dựng lại vô tận. Nhưng chúng tôi vẫn trung thành. Chúng tôi tin rằng rồi chúng tôi sẽ làm điều đó. Và bây giờ sau 22 năm đau đớn, kiên nhẫn, và kiên trì chúng tôi cuối cùng cũng trở thành nhà vô địch của nước Anh một lần nữa.

Chiến thắng này không chỉ là một chiếc cúp. Đó là bằng chứng cho thấy nỗi đau không tồn tại mãi mãi", người hâm mộ thứ hai viết.

"Chờ đợi 22 năm, cuối cùng nó cũng là của chúng ta, nhà vô địch", người hâm mộ thứ ba đồng quan điểm.

"Chúc mừng Arsenal, các bạn xứng đáng lắm", người hâm mộ thứ tư chốt lại.