AFC nói điều đặc biệt sau khi U17 Việt Nam vô địch giải Đông Nam Á

Thắng Malaysia 3-0, U17 Việt Nam vô địch giải Đông Nam Á 2026

Trận chung kết giải U17 Đông Nam Á vào tối 24/4 đã khép lại với chiến thắng thuyết phục với tỷ số 3-0 của U17 Việt Nam trước U17 Malaysia. Với kết quả này, đoàn quân HLV Cristiano Roland có lần thứ 4 vô địch giải đấu, trở thành đội bóng giàu thành tích nhất giải.

AFC chúc mừng U17 Việt Nam sau khi vô địch giải U17 Đông Nam Á (Ảnh: AFC).

Thêm một lần, U17 Việt Nam chứng minh sức mạnh khi giành chiến thắng áp đảo trước U17 Malaysia. Điều đó giúp “Những chiến binh sao vàng” gây tiếng vang ở khu vực Đông Nam Á.

Trang Facebook AFC Asian Cup (thuộc quản lý của AFC) đã gửi thông điệp chúc mừng thầy trò HLV Roland. AFC viết: “U17 Việt Nam - Nhà vô địch Đông Nam Á! Một hành trình xứng đáng cho những chiến binh trẻ”.

U17 Việt Nam đã trải qua hành trình hoàn hảo. Ở vòng bảng, đội bóng đã thắng đậm trước U17 Malaysia (4-0), U17 Timor Leste (10-0) và hòa 0-0 trước U17 Indonesia. Tới vòng bán kết, thầy trò HLV Roland đã xuất sắc đánh bại U17 Australia với tỷ số 2-1. Cuối cùng, ở trận chung kết, U17 Việt Nam tiếp tục hạ gục U17 Malaysia với tỷ số 3-0.

Những kết quả ấn tượng này là điểm sáng trong quá trình chuẩn bị của U17 Việt Nam trước giải U17 châu Á diễn ra vào tháng 5. Ở giải đấu đó, U17 Việt Nam sẽ đối đầu với U17 Hàn Quốc, U17 Yemen và U17 UAE. Hai đội đứng đầu bảng sẽ giành vé tham dự World Cup U17.

Văn Dương thi đấu nổi bật ở giải U17 Đông Nam Á (Ảnh: VFF).

Ở dưới bài đăng của AFC, nhiều cổ động viên (CĐV) đã lên tiếng chúc mừng U17 Việt Nam. Dưới đây là một vài bình luận tiêu biểu:

“U17 Việt Nam thi đấu chín chắn và trưởng thành hơn nhiều so với lứa tuổi. Đây hứa hẹn là thế hệ đầy tiềm năng của bóng đá Việt Nam”.

“Nguyễn Lực và Văn Dương thi đấu rất ăn ý với nhau. Họ hứa hẹn sẽ tỏa sáng ở giải U17 châu Á”.

“Bóng đá Việt Nam ngày càng bớt đi sự rườm rà và thi đấu trực diện hơn. Lứa U17 Việt Nam có thể tiến xa hơn thế hệ đàn anh”.

“Tôi thấy U17 Việt Nam thi đấu bài bản, sắc bén. Tư duy chơi bóng của các cầu thủ ngày càng cải thiện. Ngoài ra, thể lực của lứa trẻ của bóng đá Việt Nam cũng rất tốt. Tôi rất kỳ vọng vào lứa cầu thủ này”.

“U17 Việt Nam tiến lên giành vé tham dự World Cup U17 thôi nào!”.

“Giải U17 châu Á sẽ là nấc thang giúp các cầu thủ U17 Việt Nam bước ra biển lớn World Cup”.

Tính đến thời điểm này, U17 Việt Nam đã nối dài chuỗi trận bất bại trong các trận đấu chính thức dưới thời HLV Roland lên con số 16 trận (thắng 10, hòa 6). Đó là cơ sở giúp đoàn quân HLV Roland tự tin bước vào giải U17 châu Á. Trận mở màn của U17 Việt Nam ở giải đấu này gặp U17 Yemen sẽ diễn ra vào 0h ngày 7/5 (theo giờ Việt Nam).