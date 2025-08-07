Cầu thủ Thái Lan cảm thấy sốc vì thắng quá dễ tuyển nữ Indonesia

Thái Lan thắng đậm Indonesia 7-0 tại giải bóng đá nữ Đông Nam Á

"Trước trận đấu, tôi tự tin chúng tôi sẽ thắng, nhưng tôi cũng không nghĩ thắng quá dễ như vậy. Sau chiến thắng này thì tôi nghĩ trận đấu với tuyển nữ Việt Nam mới là trận đấu quan trọng nhất ở vòng bảng.

Tôi hy vọng chúng tôi sẽ đứng đầu bảng", tiền đạo Karnjanathat Phomsri của tuyển nữ Thái Lan bày tỏ sau chiến thắng đậm 7-0 trước tuyển nữ Indonesia ở trận ra quân bảng A AFF Cup 2025 diễn ra trên sân Lạch Tray (Hải Phòng) tối 6/8.

Karnjanathat Phomsri được vinh danh là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu giữa tuyển nữ Thái Lan và Indonesia (Ảnh: FAT).

Ở trận đấu này, Thái Lan đã vươn lên dẫn trước ngay phút thứ 6 nhờ pha đánh đầu của tiền đạo Karnjanathat Phomsri, sau khi cô giành chiến thắng trong pha tranh chấp tay đôi với thủ môn Indonesia.

Phút thứ 18, Thái Lan đã nâng tỷ số lên 2-0 nhờ cú sút xa của Maddison Jett Castine từ ngoài vòng cấm nhưng thủ môn Indonesia đã không thể cản phá.

Trong những phút còn lại của hiệp 1, tuyển nữ Thái Lan dễ dàng ghi thêm 3 bàn thắng nữa nhờ các pha lập công của Karnjanathat Phomsri, Pitchayathida Manowang và Janista Jinantuya.

Bước sang hiệp 2, dù thi đấu chậm lại nhưng Thái Lan vẫn ghi thêm 2 bàn chỉ trong vòng 2 phút. Pinyaphat Klinklai lập công ở phút 70 và ngay sau đó, Promthongmee ấn định chiến thắng 7-0. Với cú đúp bàn thắng ghi được cho đội nhà, tiền đạo Karnjanathat Phomsri được vinh danh là cầu thủ hay nhất trận đấu.

"Tôi rất vui mừng khi được vinh danh là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu hôm nay. Toàn đội đã hỗ trợ lẫn nhau rất tốt và chơi rất hay. Tôi vui vì chúng tôi đã ghi được nhiều bàn thắng. Tuy nhiên, tôi muốn ghi thêm nhiều bàn thắng nữa", Phomsri chia sẻ trên tài khoản Instagram của đội tuyển nữ Thái Lan.

Chiến thắng đậm đà này giúp tuyển nữ Thái Lan tạm vươn lên dẫn đầu bảng A khi trận đấu sau đó ít giờ tuyển nữ Việt Nam cũng giành chiến thắng đậm 6-0 trước Campuchia (cùng có 3 điểm nhưng hơn hiệu số bàn thắng).

Ở lượt trận tiếp theo, tuyển nữ Thái Lan sẽ gặp Campuchia và tuyển nữ Việt Nam sẽ đối đầu với Indonesia vào ngày 9/8.