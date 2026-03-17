Chuyên gia: "AFC nên có mức phạt nặng hơn với bóng đá Malaysia"

Tháng 9/2025, FIFA lần đầu công bố các bằng chứng cho thấy 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia gồm Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Gabriel Palmero, Jon Irazabal và Hector Hevel sử dụng hồ sơ giả. Sau đó, FIFA phạt Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) 350.000 CHF (hơn 11,7 tỷ đồng), treo giò mỗi cầu thủ có liên quan 12 tháng. Mỗi cầu thủ bị phạt bổ sung 2.000 CHF (khoảng 67 triệu đồng). FAM và 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia kháng cáo ở FIFA. Tháng 11/2025, FIFA tiến hành phiên điều trần 7 cầu thủ, tung ra thêm bằng chứng về sự giả mạo hồ sơ, bác bỏ kháng cáo của FAM và 7 người này. FAM và nhóm 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia kiện FIFA lên CAS. Ngày 26/2, CAS tiến hành phiên điều trần với 7 cầu thủ. Ngày 5/3, CAS phán quyết FAM và 7 cầu thủ thua kiện. Đến ngày 17/3, AFC chính thức xử thua đội tuyển Malaysia 0-3 ở các trận gặp đội tuyển Việt Nam ngày 10/6/2025 và gặp Nepal ngày 25/3/2025. FAM bị AFC phạt bổ sung 50.000 USD (hơn 1,31 tỷ đồng).

"Trong bóng đá, gian lận là gian lận. Không quan trọng hành vi gian lận được phát hiện trước khi giải đấu bắt đầu, giữa chừng cuộc thi hay rất lâu sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên.

Đó là nguyên tắc rất cơ bản. Các quy định được ban hành nhằm bảo vệ sự cạnh tranh công bằng, và hành vi gian lận thì phải gánh chịu hậu quả", nhà báo Ajitpal Singh của tờ New Strait Times phản biện lại quan điểm của Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), Windsor Paul John khi cho rằng vụ bê bối nhập tịch cầu thủ của bóng đá Malaysia với Timor Leste là khác nhau nên án phạt cũng sẽ khác nhau.

Phán quyết của AFC đối với bê bối nhập tịch cầu thủ của Liên đoàn bóng đá Malaysia được cho là chưa đủ sức răn đe (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Năm 2019, Timor Leste sử dụng 12 cầu thủ nhập tịch với hồ sơ giả, dẫn tới việc bị AFC hủy bỏ kết quả 29 trận đấu, bị loại khỏi Asian Cup 2019, đồng thời bị cấm tham gia vòng loại Asian Cup 2023 (kỳ giải kế tiếp).

Tuy nhiên phát biểu trước truyền thông hôm 16/3, ông Windsor Paul John tuyên bố rằng vụ làm giả hồ sơ nhập tịch cầu thủ của Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) không thể so sánh trực tiếp với trường hợp của Timor Leste do có sự khác biệt ở thời điểm phát hiện hành vi vi phạm.

Trong trường hợp của Timor Leste, các vi phạm đã được phát hiện sau khi giải đấu vòng loại kết thúc, trong khi sai phạm của Malaysia đã được phát hiện khi vòng loại Asian Cup 2027 đang diễn ra.

Cũng với quan điểm này, Uỷ ban kỷ luật và Đạo đức của AFC trong ngày 17/3 đã ra án phạt xử thua 0-3 đối với tuyển Malaysia trong hai trận đấu với Nepal và Việt Nam vào tháng 3 và tháng 6 năm ngoái. Ngoài ra FAM cũng bị xử phạt số tiền 50.000 USD (hơn 1,3 tỷ đồng). Tuy nhiên, khác với Timor Leste, AFC không áp dụng án phạt cấm thi đấu các kỳ Asian Cup tiếp theo đối với tuyển Malaysia.

Cách xử lý vụ việc của AFC khiến giới chuyên môn cũng như người hâm mộ bóng đá Đông Nam Á cảm thấy ngạc nhiên, thậm chí phóng viên thể thao của tờ New Strait Times là Ajitpal Singh cũng lên tiếng phản biện.

"Vụ bê bối của FAM liên quan đến vi phạm quy tắc, chứ không phải lý do để bào chữa hay vin vào những chi tiết nhỏ nhặt", nhà báo Ajitpal Singh tuyên bố.

Vụ việc sai phạm hồ sơ cầu thủ nhập tịch Malaysia chính thức khép lại (Ảnh: FAM).

Theo quan điểm của nhà báo người Malaysia, không phải vô cớ để FIFA xử phạt nặng với FAM và 7 cầu thủ nhập tịch khi nhận định tính chất nghiêm trọng của vụ gian lận nhập tịch cầu thủ bằng cách sử dụng hồ sơ giả. Thậm chí phán quyết của FIFA sau đó đã được Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) giữ nguyên, mặc dù FAM đã cố gắng làm đơn kháng cáo.

Tuy nhiên, AFC trước khi công bố án phạt dành cho bóng đá Malaysia đã vin vào thời điểm phát hiện hành vi gian lận khác nhau để ra án phạt khác với trường hợp của Timor Leste.

"Việc chỉ tập trung vào yếu tố thời điểm có nguy cơ bỏ qua câu hỏi cốt lõi vẫn đang lơ lửng xung quanh vấn đề này. Bóng đá nên phản ứng như thế nào khi việc sử dụng giấy tờ giả mạo đã được các cơ quan quản lý thể thao xác nhận?

Uy tín của các cuộc thi quốc tế phụ thuộc vào niềm tin rằng các quy tắc về điều kiện tham gia được thực thi một cách nhất quán. Khi những quy tắc đó bị vi phạm, phản ứng được kỳ vọng sẽ củng cố niềm tin vào hệ thống hơn là tạo ra sự bất ổn mới", nhà báo Ajitpal Singh đặt câu hỏi về tính nhất quán trong án phạt của AFC dù bản chất hành vi gian lận của bóng đá Malaysia và Timor Leste là tương đồng.

Nhiều người hâm mộ bóng đá Đông Nam Á cũng đồng quan điểm với nhà báo người Malaysia khi cho rằng AFC cần có thêm án phạt đủ sức răn đe với FAM chứ không chỉ ở mức phạt tiền và xử thua 2 trận đấu.

"Lẽ ra Malaysia phải bị cấm tham dự các kỳ Asian Cup tiếp theo, như Timor Leste từng phải nhận từ AFC. FAM xứng đáng bị phạt nặng vì bê bối đáng xấu hổ này", tài khoản Vee đến từ Philippines bình luận trên trang Asean Football.

"Sai phạm được phát hiện trước, trong hay sau khi giải đấu kết thúc thì bản chất vẫn là gian lận. FAM cố tình qua mặt AFC và rất may có FIFA tuýt còi, vậy mà AFC vẫn bênh được thì thật không hiểu nổi", tài khoản Aul Jo đến từ Indonesia chốt lại.