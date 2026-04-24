Bóng đá Italy phản ứng về việc thay thế Iran dự World Cup 2026

Mới đây, một làn sóng dư luận đã dấy lên sau khi ông Paolo Zampolli, đặc phái viên của chính quyền Tổng thống Donald Trump, đưa ra ý tưởng đưa đội tuyển Italy vào thay thế Iran, đội bóng đang gặp nhiều thách thức về an ninh và ngoại giao tại khu vực Trung Đông.

Gianluigi Buffon, Gennaro Gattuso và Gabriele Gravina (từ trái qua) cùng chia tay tuyển Italy sau khi mất vé dự World Cup 2026 (Ảnh: Quotidiano).

Dù đội tuyển Italy đứng trước cơ hội tham dự World Cup 2026 nhưng các quan chức nước này vẫn giữ vững tinh thần thể thao cao thượng. Đề xuất của ông Zampolli ngay lập tức vấp phải sự phản đối quyết liệt từ người trong cuộc.

Ông Luciano Buonfiglio, Chủ tịch Ủy ban Olympic Italy (CONI), không giấu nổi sự bất bình: "Tôi thấy bị xúc phạm trước ý tưởng này. Bạn phải xứng đáng mới được dự World Cup thông qua kết quả thi đấu. Mọi sự thay thế dựa trên danh tiếng quá khứ đều đi ngược lại nguyên tắc cạnh tranh".

Đồng quan điểm, Bộ trưởng Thể thao Italy, Andrea Abodi nhấn mạnh rằng đội tuyển quốc gia phải giành vé bằng mồ hôi và công sức trên sân cỏ, thay vì những đặc cách hành chính.

Thực tế, đội tuyển Italy đã tự đánh mất cơ hội của mình sau thất bại cay đắng trước Bosnia & Herzegovina tại chung kết play off. Cú sốc này đã dẫn đến cuộc đại cải tổ khi những biểu tượng như HLV Gennaro Gattuso hay Trưởng đoàn Gianluigi Buffon đồng loạt rời bỏ cương vị. Với người Italy, việc dự World Cup theo diện "vé vớt" là một sự sỉ nhục vào truyền thống lẫy lừng của họ.

Trong khi những đồn đoán về việc đội tuyển Italy sẽ thay thế Iran được lan truyền, chính quyền Iran đã chính thức lên tiếng để dập tắt mọi nghi ngờ. Bà Fatemeh Mohejerani, người phát ngôn chính phủ Iran, khẳng định đội tuyển quốc gia đang chuẩn bị với tâm thế cao nhất để hành quân sang Mỹ.

Bất chấp những căng thẳng quân sự tại Trung Đông, Tehran cam kết sẽ tạo mọi điều kiện để các cầu thủ hiện diện một cách tự hào tại bảng đấu có sự góp mặt của New Zealand, Bỉ và Ai Cập.

Đội tuyển Iran xác nhận sẽ nỗ lực tham dự World Cup 2026 (Ảnh: Getty).

Về phía Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA), tổ chức này vẫn giữ vững lập trường bảo vệ tính toàn vẹn của giải đấu. Chủ tịch Gianni Infantino đã có những buổi làm việc trực tiếp để hỗ trợ Iran tìm kiếm địa điểm tập huấn trung gian tại Thổ Nhĩ Kỳ. FIFA cũng bác bỏ hoàn toàn khả năng chuyển địa điểm thi đấu từ Mỹ sang Mexico chỉ để phục vụ riêng cho đoàn Iran.

Hiện tại, với lộ trình đã được ấn định, đội tuyển Iran dự kiến sẽ có mặt tại Arizona muộn nhất vào ngày 10/6 để chuẩn bị cho trận mở màn gặp New Zealand tại Los Angeles vào ngày 16/6.