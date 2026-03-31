Liên đoàn bóng đá Iran cầu cứu FIFA

Trong nội dung của bức thư mà Chủ tịch Mehdi Taj gửi lên FIFA, Liên đoàn bóng đá Iran khẳng định các cuộc tấn công quân sự đã tàn phá nghiêm trọng các cơ sở thể thao, trong đó bóng đá là lĩnh vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

Khu liên hợp thể thao Azadi ở Tehran bị thiệt hại nghiêm trọng (Ảnh: Idman).

Thiệt hại nặng nề nhất là ở Khu liên hợp thể thao Azadi ở Tehran, một trong những địa điểm tổ chức thể thao lớn nhất và là biểu tượng cho quá trình phát triển của bóng đá Iran.

Sân vận động được cho là đã bị phá hủy nặng nề sau các cuộc không kích. Điều này làm dấy lên lo ngại về khả năng sử dụng nó cho các trận đấu trong nước và quốc tế trong tương lai. Trung tâm này được xây dựng nhờ sự hỗ trợ của FIFA và Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) hỗ trợ xây dựng và từng nhiều lần đón Chủ tịch FIFA Gianni Infantino tới thăm.

Hệ quả trực tiếp của thiệt hại là kế hoạch tập trung đội tuyển quốc gia bị đình trệ. Bên cạnh đó, các chương trình đào tạo và phát triển bóng đá của Iran buộc phải tạm dừng. Điều này ảnh hưởng lớn tới lộ trình phát triển của bóng đá Iran.

Phía Iran đề nghị FIFA cử đoàn chuyên gia đến để đánh giá mức độ hư hại và có các biện pháp hỗ trợ phù hợp. Bên cạnh đó, Liên đoàn bóng đá Iran cũng kêu gọi FIFA xem xét bảo vệ quyền lợi các cầu thủ và tổ chức hoạt động tưởng niệm cho những người trong giới bóng đá thiệt mạng trong cuộc xung đột.

Iran muốn FIFA hỗ trợ thiệt hại khi cơ sở hạ tầng phục vụ bóng đá bị ảnh hưởng (Ảnh: FIFA).

Trong diễn biến khác, Chủ tịch FIFA Infantino đã lên tiếng kêu gọi Iran tham dự World Cup 2026. Ông nói: “Chúng tôi muốn Iran thi đấu ở World Cup. Tuy nhiên, FIFA không có kế hoạch B, C hay D. Chúng tôi chỉ có kế hoạch A.

FIFA sẽ đảm bảo cho đội tuyển Iran điều kiện tốt nhất có thể để tham dự giải đấu bóng đá số một hành tinh”.

Ở World Cup 2026, Iran nằm ở bảng G với các đối thủ Ai Cập, Bỉ và New Zealand. Họ sẽ thi đấu cả ba trận đấu ở vòng bảng tại Mỹ. Ở trận ra quân, Iran sẽ đối đầu với New Zealand vào ngày 15/6.