Lời gan ruột của HLV Kim Sang Sik giúp U23 Việt Nam chiến đấu mạnh mẽ

HLV Kim Sang Sik dặn dò cho các đồng đội

U23 Việt Nam đã trải qua trận đấu vô cùng quả cảm trước U23 Hàn Quốc ở trận tranh hạng ba giải U23 châu Á. Mặc dù thi đấu thiếu người từ phút 87 nhưng đội bóng đã đứng vững trước đội bóng xứ kim chi trong 30 phút hiệp phụ, trước khi giành chiến thắng ở loạt sút luân lưu.

U23 Việt Nam thể hiện tinh thần chiến đấu kiên cường trước U23 Hàn Quốc (Ảnh: AFC).

Đáng chú ý, các nhân tố dự bị của U23 Việt Nam như Cao Văn Bình, Nguyễn Đức Anh, Lê Văn Hà, Nguyễn Thái Quốc Cường, Lê Văn Thuận hay Võ Anh Quân đều trải qua trận đấu tuyệt vời.

Có chi tiết đáng chú ý, trước khi trận đấu diễn ra, HLV Kim Sang Sik đã có buổi nói chuyện với toàn đội. Trong đó, ông đặt trọn niềm tin vào nhóm cầu thủ chưa ra sân ở những trận đấu trước.

HLV người Hàn Quốc cho biết: “Dựa trên sự quan sát và phán đoán chuyên môn, tôi quyết định trao cơ hội cho những gương mặt mới. Các bạn đang có nền tảng thể lực dồi dào và tâm lý khát khao nhất. Tôi tin rằng sự tươi mới này sẽ tạo nên bất ngờ trong trận đấu hôm nay”.

Ông thầy sinh năm 1976 tiếp tục động viên các học trò: “Tôi mong các bạn khích lệ, động viên nhau, toàn đội phải tập trung cao độ cho trận đấu. Có vài cầu thủ nhỏ tuổi như Lê Phát, Văn Thuận có thể tham gia giải sau, nhưng lứa 2004, 2003 sẽ không còn cơ hội nữa. Vì vậy, hãy bung hết sức nhé! Cố lên”.

HLV Kim Sang Sik trực tiếp đeo băng đội trưởng cho Đình Bắc

Chính những lời gan ruột của HLV Kim Sang Sik đã tác động mạnh vào tâm lý của các cầu thủ U23 Việt Nam. Điều đó giúp họ thi đấu với tinh thần không còn gì để mất trước U23 Hàn Quốc.

HLV Kim Sang Sik cũng nói về điểm yếu của U23 Hàn Quốc: “Đối thủ đã tiêu tốn quá nhiều sức lực và đang hao mòn về tinh thần. Chúng ta không được phép chùn bước. Đây là lúc phải vững vàng tiến lên để giành lấy lợi thế”.

Đây là chiến thắng của U23 Việt Nam trước U23 Hàn Quốc trong lịch sử. Trước đó, chúng ta hòa 1, thua 5 khi đối đầu với đối thủ này.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Kim Sang Sik cho biết: "Bóng đá thực sự là môn thể thao rất khó khăn và vất vả. Tôi muốn gửi lời động viên tới toàn thể cầu thủ và các thành viên của hai đội tuyển.

Mọi người đã vất vả rồi. Đặc biệt, với các cầu thủ U23 Việt Nam, từ khi bắt đầu giải đấu tới bây giờ, mỗi trận đấu đều vô cùng khó khăn. Hôm nay, dù phải thi đấu thiếu người, toàn đội vẫn quyết tâm tới cùng và giành chiến thắng trên loạt đá luân lưu. Xin chúc mừng các cầu thủ. Tôi rất tự hào về cả đội và xin cảm ơn người hâm mộ Việt Nam