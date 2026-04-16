Báo Thái Lan sốc khi đội nhà thua U17 Myanmar

Trận đấu này diễn ra hôm qua (15/4), tại Indonesia, trong khuôn khổ vòng bảng giải U17 Đông Nam Á 2026.

U17 Thái Lan (áo trắng) bất ngờ để thua U17 Myanmar (Ảnh: FAT).

Sau trận đấu, tờ Matichon của Thái Lan thốt lên: “Thật sốc khi đội trẻ của chúng ta để thua U17 Myanmar 0-1. Vì trận thua này, U17 Thái Lan tạm thời phải chờ đến loạt trận cuối cùng vòng bảng, mới biết mình có giành vé vào bán kết hay không?”.

“Đây là trận thua quá đỗi bất ngờ, bởi ở lượt trận đầu tiên U17 Thái Lan thắng đậm Philippines đến 5-1, trong khi U17 Myanmar chỉ hòa với đội Lào 0-0. Kết quả vừa xảy ra buộc U17 Thái Lan phải chiến đấu cật lực ở lượt trận cuối cùng mới mong giành được suất đi tiếp.

Ở một cặp đấu khác cũng thuộc lượt trận thứ 2 bảng B giải U17 Đông Nam Á 2026, U17 Lào tạo nên một bất ngờ khác khi thắng Philippines 4-3”, tờ báo Matichon viết thêm.

Trong khi đó, một tờ báo khác của xứ sở chùa vàng là Siam Sport lên tiếng: “Sau khi thua đội tuyển U17 Myanmar 0-1, đội tuyển U17 Thái Lan chỉ đứng thứ 3 tại bảng B sau 2 lượt trận, dưới cả đội U17 Lào”.

U17 Thái Lan rơi xuống vị trí thứ 3 tại bảng B (Ảnh: FAT).

“Người ghi bàn quyết định cho U17 Myanmar ở phút 53 là Aung Thi Ha. Cầu thủ này lao vào đệm bóng, sau quả đá phạt góc của Aung Myat Thaar. U17 Thái Lan mới chỉ có 3 điểm sau 2 trận. Đội bóng trẻ xứ sở chùa vàng buộc phải quyết đấu với U17 Lào ở lượt trận cuối cùng”, vẫn là những dòng được viết trên tờ Siam Sport.

Một bất ngờ rất lớn khác xuất hiện ở bảng B, đó là U17 Lào tạm vươn lên dẫn đầu bảng. Đội bóng trẻ xứ sở triệu voi có 4 điểm sau 2 lượt trận, bằng điểm với U17 Myanmar, nhưng Lào tạm xếp trên nhờ hơn đối thủ chỉ số phụ. U17 Philippines chưa có điểm nào sau 2 trận toàn thua, đứng cuối bảng B.

Còn về phía fanpage chính thức của Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT), họ cố gắng động viên các cầu thủ trẻ: “U17 Thái Lan đã cố gắng kiểm soát bóng để tấn công, nhưng cuối cùng toàn đội không ghi được bàn thắng nào. U17 Thái Lan cần phải tiếp tục chiến đấu ở lượt trận tiếp theo”.

Theo điều lệ của giải U17 Đông Nam Á 2026, 3 đội dẫn đầu mỗi bảng đấu, cùng với đội xếp thứ nhì có thành tích tốt nhất ở 3 bảng, sẽ giành quyền lọt vào bán kết. Lượt trận cuối cùng vòng bảng sẽ diễn ra trong 3 ngày 17 (bảng C), 18 (bảng B) và 19/4 (bảng A). Sau đó, các trận bán kết sẽ diễn ra ngày 22/4.