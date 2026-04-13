Đánh bại Indonesia, Thái Lan trở lại với ngôi vô địch futsal Đông Nam Á

Trận chung kết diễn ra tại Nonthaburi (Thái Lan) tối 12/4 vô cùng kịch tính. Indonesia hiện được đánh giá là đội bóng mạnh nhất Đông Nam Á. Đội futsal xứ sở vạn đảo không chỉ là ĐKVĐ của giải khu vực, mà còn là ĐKVĐ SEA Games, đương kim Á quân châu Á.

Đội khách vươn lên dẫn trước ở phút 16. Trong tình huống này, Adityas Wibowo chuyền bóng cho Andres Putra, trước khi Andres Putra kết thúc chính xác, ghi bàn giúp Indonesia dẫn trước 1-0.

Dù vậy, Thái Lan chứng tỏ bản lĩnh của nền futsal giàu truyền thông nhất Đông Nam Á. Họ không dễ dàng để cho Indonesia bỏ lại phía sau.

Trước khi hiệp một kết thúc (trong môn futsal, mỗi hiệp có 20 phút, không tính thời gian bóng ngoài cuộc), Thái Lan có bàn san bằng tỷ số.

Cầu thủ Indonesia phạm lỗi tổng hợp thứ 6 trong hiệp thi đấu đầu tiên, dẫn đến việc Thái Lan được hưởng quả đá phạt đền 10m (có đến 2 chấm phạt đền trên mỗi phần sân, một chấm phạt đền 6m và một chấm phạt đền 10m. Chấm phạt đền 10m dành để thực hiện các quả đá phạt từ sau lỗi thứ 5 của từng đội, trong từng hiệp).

Từ chấm phạt đền 10m này, Itticha Praphan sút bóng hiểm hóc, ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho đội bóng xứ sở chùa vàng.

Sang hiệp hai, đôi bên chơi ăn miếng trả miếng, nhưng chỉ có một đội ghi được bàn thắng ở hiệp thi đấu thứ nhì. Phút 31, Panas Kittiphanuwong đi bóng khéo léo, trước khi anh kết thúc chuẩn xác, ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho Thái Lan.

Chiến thắng này giúp cho đội futsal xứ sở chùa vàng trở lại với ngôi vô địch futsal khu vực. Đây cũng là lần thứ 17 Thái Lan vô địch Đông Nam Á.

Không những giành ngôi vô địch, Thái Lan còn giành luôn 2 giải thưởng cá nhân quan trọng, đó là danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải, thuộc về Itticha Praphan và thủ môn xuất sắc nhất giải, thuộc về Thirawat Kaewilai.Trong khi đó, danh hiệu vua phá lưới thuộc về Jyden Jacob Harb (Australia), với 7 bàn thắng.