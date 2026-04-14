Đội tuyển Thái Lan đá giao hữu với Trung Quốc trước thềm AFF Cup

Hai trận đấu của đội tuyển Thái Lan với các đối thủ Trung Quốc và Kuwait đều diễn ra trong tháng 6, thuộc những ngày FIFA Days (chuỗi ngày FIFA cho phép các đội tuyển trên toàn thế giới gom quân, làm nhiệm vụ quốc tế).

Trong đó, Thái Lan sẽ tiếp Kuwait trên sân nhà. Còn trận đấu giữa đội tuyển Thái Lan với đội tuyển Trung Quốc dự kiến sẽ diễn ra ở quốc gia tỷ dân.

Hiện tại, đội tuyển Thái Lan giữ hạng 93 trên bảng xếp hạng thế giới, đội tuyển Trung Quốc đang đứng hạng 94 thế giới. Còn Kuwait đứng hạng 134 thế giới.

Ngay sau các trận đấu giao hữu với hai đối thủ vừa nêu trong tháng 6, đội tuyển Thái Lan sẽ bước vào AFF Cup 2026, được tổ chức từ ngày 24/7 đến 26/8. Đây là giải đấu mà Thái Lan quyết tâm đòi lại ngôi vô địch từ tay đội tuyển Việt Nam.

Để chuẩn bị cho AFF Cup và các giải đấu quốc tế trước mắt, đội tuyển Thái Lan trông chờ khá nhiều vào các cầu thủ nhập tịch là “Thái kiều”.

Cầu thủ “Thái kiều” mới nhất được kỳ vọng sẽ khoác áo đội tuyển Thái Lan trong thời gian tới là hậu vệ trái Eric Kahl. Đây là cầu thủ mang nửa dòng máu Thái và nửa dòng máu Thụy Điển.