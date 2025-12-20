Báo Thái Lan chỉ trích đội nhà khi bóng đá trắng tay HCV ở SEA Games 33

Thái Lan thua Indonesia 1-6 ở chung kết futsal nam SEA Games 33

"Chuyện gì lại xảy ra nữa vậy. Bốn đội tuyển bóng đá Thái Lan đều không thể giành huy chương vàng (HCV), tờ Thairath của Thái Lan giật tít nói về cú sốc tiếp theo của bóng đá nước nhà ở SEA Games 33, khi tuyển futsal nam Thái Lan bất ngờ để thua Indonesia với tỷ số 1-6 ở trận chung kết diễn ra vào tối 19/12 và bỏ lỡ cơ hội giành HCV ngay trên sân nhà.

Đội tuyển futsal nam Thái Lan bất ngờ để thua Indonesia với tỷ số 1-6, vuột mất tấm HCV lần thứ 6 ở SEA Games (Ảnh: FA Thailand).

Trước trận đấu với tuyển futsal Indonesia, đội tuyển Thái Lan được đánh giá gần như chắc chắn sẽ giành HCV khi đang có 9 điểm trong tay sau 3 trận toàn thắng trước đó (lần lượt đánh bại Việt Nam, Malaysia và Myanmar và hơn Indonesia đang có 6 điểm ở vị trí nhì bảng).

Với việc chỉ cần không để thua trước Indonesia ở trận chung kết thì tấm HCV đã chắc chắn thuộc về tuyển futsal Thái Lan - nhất là khi đội tuyển nước này chưa bao giờ về nhì ở các kỳ SEA Games trước đây.

Nhưng cũng giống như trận chung kết môn bóng đá nam hôm 18/12, kịch bản ở trận chung kết giữa tuyển futsal nam Thái Lan và Indonesia lại diễn ra trái ngược với mọi dự đoán và người thua cuộc lại chính là đội bóng nước chủ nhà.

"Có vẻ như Liên đoàn bóng đá Thái Lan đã bỏ lỡ cơ hội giành HCV tại Đại hội thể thao Đông Nam Á 2025 với cả bốn đội tuyển bóng đá, không đạt được mục tiêu giành cả 4 HCV trước khi giải đấu khởi tranh.

Đây là lần đầu tiên Thái Lan để mất chức vô địch môn futsal nam sau 6 lần tham gia (5 lần trước Thái Lan đều giành HCV, vào các năm 2007, 2011, 2013, 2017 và 2021). Đã đến lúc cần một cuộc cải tổ toàn diện cho bóng đá Thái Lan?", tờ Thairath bình luận đầy chua chát về thất bại liên tiếp của bóng đá nước nhà chỉ trong vòng 24 giờ.

"Chúng ta từng tự hào mình là nền bóng đá số 1 ở Đông Nam Á. Để rồi Đại hội thể thao Đông Nam Á ngay trên sân nhà, chúng ta trắng tay cả 4 môn. Thật là nực cười", một CĐV Thái Lan bày tỏ trên trang FA Thailand.

"Hãy thức tỉnh và chấp nhận sự thật đi. Bóng đá của chúng ta không vượt trội so với các nước láng giềng. Futsal của chúng ta đã bị Indonesia đánh bại", một CĐV khác lên tiếng.

"Bầy voi chiến" giờ trở thành toàn voi ốm", thêm một CĐV nữa chua chát nói.

Khép lại SEA Games 33, bóng đá Thái Lan không thể giành được HCV ở bất kỳ nội dung nào. U22 Thái Lan và futsal nam Thái Lan giành huy chương bạc (HCB) còn đội tuyển nữ Thái Lan, futsal nữ Thái Lan chỉ giành huy chương đồng (HCĐ).

Bóng đá Việt Nam thành công rực rỡ khi giành 2 HCV của U22 Việt Nam, tuyển futsal nữ Việt còn đội tuyển nữ Việt Nam đoạt HCB. Đội tuyển futsal nam Việt Nam không giành huy chương khi đứng thứ 4, xếp sau Indonesia, Thái Lan, Malaysia.