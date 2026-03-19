Báo Trung Quốc bình luận khi tuyển Việt Nam sớm giành vé dự Asian Cup
(Dân trí) - Với việc được xử thắng 3-0 trước tuyển Malaysia, tuyển Việt Nam sớm có vé tham dự Asian Cup 2027. Tờ 163 cho rằng Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã “cứu thua” cho “Những chiến binh sao vàng”.
“Bóng đá châu Á vừa chứng kiến một màn “lật kèo” đầy kịch tính. Đội tuyển Việt Nam, vốn từng thất bại nặng nề ở vòng loại Asian Cup, bất ngờ hưởng lợi từ án phạt của AFC với bóng đá Malaysia. Đoàn quân của HLV Kim Sang Sik không chỉ giành lại 3 điểm mà còn vượt qua Malaysia để sớm giành vé dự vòng chung kết Asian Cup 2027 tại Saudi Arabia”, tờ 163 (Trung Quốc) mở đầu bài viết nói về việc tuyển Việt Nam được xử thắng 3-0 trước Malaysia.
Tờ 163 cho rằng tuyển Việt Nam đã vượt qua nhiệm vụ bất khả thi khi được AFC “cứu thua”. Tờ báo này bình luận thêm: “Ở một trận đấu vòng loại diễn ra vào tháng 6 năm ngoái, Malaysia đã đánh bại tuyển Việt Nam với tỷ số 4-0 trên sân nhà.
Sau 5 lượt trận, “Bầy hổ” toàn thắng và dẫn đầu bảng, hơn tuyển Việt Nam 3 điểm. Ở lượt trận cuối, “Những chiến binh sao vàng” buộc phải thắng Malaysia với cách biệt ít nhất 4 bàn mới có thể giành vé. Đây được xem là nhiệm vụ gần như bất khả thi, khiến nhiều người tin rằng tuyển Việt Nam đã hết cơ hội tham dự Asian Cup 2027.
Tuy nhiên, mọi thứ nhanh chóng đảo chiều. FIFA xác định 7 cầu thủ nhập tịch của Malaysia không có gốc gác tổ tiên ở đất nước này. Phía Việt Nam sau đó đã gửi đơn khiếu nại trực tiếp lên FIFA. Sau quá trình điều tra, cơ quan này đã đưa ra án phạt nặng là cấm thi đấu 1 năm đối với 7 cầu thủ liên quan và xử thua 0-3 đối với Malaysia trong các trận giao hữu có sử dụng những cầu thủ không hợp lệ".
"Phản ứng ban đầu của AFC khá thận trọng và chưa có động thái xử lý thêm dù FIFA đã ra án phạt. Tuy nhiên, trước sự kiên trì khiếu nại từ phía Việt Nam, AFC cuối cùng cũng vào cuộc. Cơ quan này quyết định xử thua Malaysia 0-3 ở hai trận gặp tuyển Việt Nam và Nepal vì sử dụng cầu thủ không hợp lệ.
Điều đó đồng nghĩa, dù kết quả lượt cuối ra sao, Malaysia cũng không thể vượt lên. Việt Nam vì thế chính thức giành vé dự vòng chung kết Asian Cup 2027 trước một vòng đấu”, tờ báo Trung Quốc nhấn mạnh về phán quyết của AFC với bóng đá Malaysia.
Cuối bài viết, tờ 163 cho rằng bóng đá Việt Nam đang phải thích nghi với xu thế nhập tịch: “Trong bối cảnh nhiều đội tuyển trong khu vực đẩy mạnh chính sách nhập tịch, bóng đá Việt Nam vốn từng kiên định với việc sử dụng cầu thủ nội nhưng cũng bắt đầu có những thay đổi trong chiến lược phát triển lực lượng. Với những bước chuyển mình này, đội tuyển Việt Nam hứa hẹn sẽ tiếp tục là đối thủ đáng gờm tại đấu trường châu lục trong thời gian tới”.
Hành trình bóng đá Malaysia bị trừng phạt vụ 7 cầu thủ nhập tịch
- Tháng 9/2025, FIFA lần đầu công bố các bằng chứng cho thấy 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia gồm Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Gabriel Palmero, Jon Irazabal và Hector Hevel sử dụng hồ sơ giả.
FIFA phạt Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) 350.000 CHF (hơn 11,7 tỷ đồng), treo giò mỗi cầu thủ có liên quan 12 tháng. Mỗi cầu thủ bị phạt bổ sung 2.000 CHF (khoảng 67 triệu đồng). FAM và 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia kháng cáo ở FIFA.
- Tháng 11/2025, FIFA tiến hành phiên điều trần 7 cầu thủ, tung ra thêm bằng chứng về sự giả mạo hồ sơ, bác bỏ kháng cáo của FAM và 7 cầu này. FAM và nhóm 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia kiện FIFA lên CAS.
- Ngày 26/2, CAS tiến hành phiên điều trần với 7 cầu thủ, bất ngờ cho các cầu thủ này được trở lại thi đấu trong màu áo CLB.
- Ngày 5/3, CAS phán quyết FAM và 7 cầu thủ thua kiện. AFC tiến hành các thủ tục cuối cùng để ra phán quyết với bóng đá Malaysia.
- Ngày 17/3, AFC chính thức xử thua đội tuyển Malaysia 0-3 ở các trận gặp đội tuyển Việt Nam ngày 10/6/2025 và gặp Nepal ngày 25/3/2025. FAM bị AFC phạt bổ sung 50.000 USD (hơn 1,31 tỷ đồng).