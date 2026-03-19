Báo Trung Quốc bình luận khi tuyển Việt Nam sớm giành vé dự Asian Cup

“Bóng đá châu Á vừa chứng kiến một màn “lật kèo” đầy kịch tính. Đội tuyển Việt Nam, vốn từng thất bại nặng nề ở vòng loại Asian Cup, bất ngờ hưởng lợi từ án phạt của AFC với bóng đá Malaysia. Đoàn quân của HLV Kim Sang Sik không chỉ giành lại 3 điểm mà còn vượt qua Malaysia để sớm giành vé dự vòng chung kết Asian Cup 2027 tại Saudi Arabia”, tờ 163 (Trung Quốc) mở đầu bài viết nói về việc tuyển Việt Nam được xử thắng 3-0 trước Malaysia.

Tờ 163 cho rằng tuyển Việt Nam được AFC "cứu thua" (Ảnh: AFC).

Tờ 163 cho rằng tuyển Việt Nam đã vượt qua nhiệm vụ bất khả thi khi được AFC “cứu thua”. Tờ báo này bình luận thêm: “Ở một trận đấu vòng loại diễn ra vào tháng 6 năm ngoái, Malaysia đã đánh bại tuyển Việt Nam với tỷ số 4-0 trên sân nhà.

Sau 5 lượt trận, “Bầy hổ” toàn thắng và dẫn đầu bảng, hơn tuyển Việt Nam 3 điểm. Ở lượt trận cuối, “Những chiến binh sao vàng” buộc phải thắng Malaysia với cách biệt ít nhất 4 bàn mới có thể giành vé. Đây được xem là nhiệm vụ gần như bất khả thi, khiến nhiều người tin rằng tuyển Việt Nam đã hết cơ hội tham dự Asian Cup 2027.

Tuy nhiên, mọi thứ nhanh chóng đảo chiều. FIFA xác định 7 cầu thủ nhập tịch của Malaysia không có gốc gác tổ tiên ở đất nước này. Phía Việt Nam sau đó đã gửi đơn khiếu nại trực tiếp lên FIFA. Sau quá trình điều tra, cơ quan này đã đưa ra án phạt nặng là cấm thi đấu 1 năm đối với 7 cầu thủ liên quan và xử thua 0-3 đối với Malaysia trong các trận giao hữu có sử dụng những cầu thủ không hợp lệ".

Tuyển Việt Nam đã có vé sớm tham dự Asian Cup 2027 (Ảnh: Getty).

"Phản ứng ban đầu của AFC khá thận trọng và chưa có động thái xử lý thêm dù FIFA đã ra án phạt. Tuy nhiên, trước sự kiên trì khiếu nại từ phía Việt Nam, AFC cuối cùng cũng vào cuộc. Cơ quan này quyết định xử thua Malaysia 0-3 ở hai trận gặp tuyển Việt Nam và Nepal vì sử dụng cầu thủ không hợp lệ.

Điều đó đồng nghĩa, dù kết quả lượt cuối ra sao, Malaysia cũng không thể vượt lên. Việt Nam vì thế chính thức giành vé dự vòng chung kết Asian Cup 2027 trước một vòng đấu”, tờ báo Trung Quốc nhấn mạnh về phán quyết của AFC với bóng đá Malaysia.

Cuối bài viết, tờ 163 cho rằng bóng đá Việt Nam đang phải thích nghi với xu thế nhập tịch: “Trong bối cảnh nhiều đội tuyển trong khu vực đẩy mạnh chính sách nhập tịch, bóng đá Việt Nam vốn từng kiên định với việc sử dụng cầu thủ nội nhưng cũng bắt đầu có những thay đổi trong chiến lược phát triển lực lượng. Với những bước chuyển mình này, đội tuyển Việt Nam hứa hẹn sẽ tiếp tục là đối thủ đáng gờm tại đấu trường châu lục trong thời gian tới”.