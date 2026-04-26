Chuyên gia: “U17 Malaysia thua kém quá xa so với U17 Việt Nam”

Tối 24/4, U17 Việt Nam đã giành chiến thắng 3-0 trước U17 Malaysia trong trận chung kết giải U17 Đông Nam Á. Nhìn lại giải đấu, chuyên gia Sulaiman Hussin thừa nhận rằng U17 Malaysia đã cho thấy sự tiến bộ nhất định trong thời gian qua. Tuy nhiên, “Bầy hổ” vẫn ở trình độ thua kém khá xa so với U17 Việt Nam.

Vị chuyên gia này cho biết: “U17 Malaysia đã thất bại với tỷ số 0-4 trước U17 Malaysia trong trận mở màn nhưng đội bóng đã lấy lại hình ảnh khi giành chiến thắng trước U17 Indonesia. Ở trận đấu đó, đội bóng xứ vạn đảo đã chiếm ưu thế nhưng U17 Malaysia đã thể hiện tinh thần tốt.

Mặc dù U17 Malaysia đã hứng chịu thất bại trong trận chung kết nhưng đó là động lực để các cầu thủ trẻ của Malaysia vươn lên và học hỏi từ những thiếu sót của mình. Chúng ta có thể thấy U17 Việt Nam thi đấu với cường độ cao, với lối chơi có tổ chức tốt và pressing (gây áp lực) mạnh mẽ. Phải thừa nhận rằng U17 Malaysia thua kém quá xa so với U17 Việt Nam”.

Dù sao, chuyên gia Sulaiman Hussin cho rằng việc lọt vào chung kết là thành công ngoài mong đợi với bóng đá Malaysia. Ông tiếp tục nói: “Chúng ta phải nhìn nhận theo góc độ tích cực. Những cầu thủ trẻ Malaysia đang trong quá trình phát triển để tốt hơn. Việc U17 Malaysia lọt vào chung kết là thành tích nằm ngoài kỳ vọng. Không nhiều người đặt kỳ vọng vào các cầu thủ trẻ trước giải đấu”.

Trong khi đó, HLV Shukor Adan cũng thừa nhận U17 Việt Nam ở đẳng cấp cao hơn so với U17 Malaysia. Ông chia sẻ: “Chúng ta có thể thấy U17 Việt Nam thi đấu với cường độ rất cao. Họ là đội bóng được tổ chức cực tốt. Cầu thủ của họ có khả năng gây áp lực mạnh mẽ lên đối phương. Thú thật, cầu thủ trẻ Việt Nam có đẳng cấp cao hơn hẳn cầu thủ của chúng tôi. Khả năng kiểm soát bóng của cầu thủ trẻ Việt Nam rất tốt”.

Vào tháng 5, U17 Việt Nam sẽ bắt đầu chinh phục giải U17 châu Á 2026. Tại giải đấu này, đoàn quân HLV Roland sẽ đối đầu với U17 Hàn Quốc, U17 UAE và U17 Yemen. Nếu vượt qua vòng bảng (nằm trong nhóm hai đội đầu bảng), U17 Việt Nam sẽ giành vé tham dự World Cup U17.