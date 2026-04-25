HLV Roland: “U17 Việt Nam xứng đáng vô địch, hướng đến giải châu Á”

Thắng Malaysia 3-0, U17 Việt Nam vô địch giải Đông Nam Á 2026

Trong trận chung kết giải U17 Đông Nam Á diễn ra trên sân Gelora Delta vào tối 24/4, U17 Việt Nam đã giành chiến thắng với tỷ số 3-0 trước U17 Malaysia. Kết quả này giúp “Những chiến binh sao vàng” lần thứ 4 đăng quang ở giải Đông Nam Á.

HLV Roland cùng tiền đạo Văn Dương cầm cúp vô địch trong phòng họp báo (Ảnh: VFF).

Phát biểu sau trận đấu, HLV Roland khẳng định U17 Việt Nam xứng đáng giành chức vô địch giải đấu. Ông cho biết: “Các cầu thủ đã thi đấu rất tuyệt vời và nỗ lực hết mình. Tôi thực sự tự hào về những gì toàn đội đã thể hiện. Đây là thành quả xứng đáng cho sự chuẩn bị và tinh thần thi đấu của các cầu thủ”.

U17 Việt Nam đã lên ngôi ở giải U17 Đông Nam Á dù không có thời gian chuẩn bị. Sự tận hiến của các cầu thủ khiến HLV người Brazil rất hãnh diện. Ông nói: “Việc áp dụng một triết lý bóng đá mới vào U17 Việt Nam trong thời gian ngắn không hề dễ dàng nhưng chính sự tận hiến của các cầu thủ đã tạo nên sự khác biệt”.

HLV Cristiano Roland cũng nhấn mạnh yếu tố tâm lý trong quá trình xây dựng đội bóng. Theo ông, việc giúp các cầu thủ trẻ tin tưởng vào khả năng của bản thân là yếu tố then chốt để thi đấu sòng phẳng ở đấu trường quốc tế.

“Bóng đá Việt Nam có nhiều cầu thủ tài năng nhưng đôi khi thiếu sự tự tin. Những gì thể hiện trên sân là kết quả của nền tảng mà chúng tôi đang xây dựng. Đây không chỉ là chiến thắng ở một giải đấu, mà là bước đi để tạo nên bản sắc cho đội tuyển”, HLV Roland phân tích.

HLV sinh năm 1976 ấn tượng với sự tiến bộ trong cách vận hành lối chơi của đội bóng. Ông tiếp tục nói: “Điều khiến tôi hài lòng nhất không chỉ là kết quả, mà là cách các cầu thủ kiểm soát không gian và đưa ra những quyết định tốt hơn trên sân. Các giải đấu như thế này rất quan trọng để các em tích lũy kinh nghiệm, học hỏi từ sai lầm và trưởng thành hơn”.

U17 Việt Nam giành chức vô địch giải U17 Đông Nam Á lần thứ 4 (Ảnh: VFF).

Cuối cùng, HLV Roland kêu gọi các học trò cần sớm tập trung chuẩn bị cho giải U17 châu Á diễn ra vào tháng 5. “Chúng tôi tin tưởng vào tiềm năng của tập thể này. Toàn đội sẽ tiếp tục nỗ lực để chuẩn bị tốt nhất cho giải đấu sắp tới”, HLV Cristiano Roland nhấn mạnh.

Trong khi đó, Văn Dương, người được chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận chung kết, chia sẻ trong buổi họp báo: “Dù thời gian chuẩn bị ngắn, nhưng toàn đội luôn đoàn kết và thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo. Giải đấu là trải nghiệm rất quý giá giúp chúng tôi học hỏi nhiều điều từ các đối thủ trong khu vực. Chúng tôi xin cảm ơn thầy Roland và ban huấn luyện đã luôn tin tưởng, chỉ bảo tận tình”.

U17 Việt Nam sẽ nằm chung bảng với U17 Hàn Quốc, U17 Yemen và U17 UAE. Đội bóng của HLV Roland sẽ thi đấu trận ra quân với U17 UAE vào ngày 6/5. Hai đội đầu bảng sẽ giành vé đi tiếp và giành luôn suất tham dự World Cup U17.