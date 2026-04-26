U17 Việt Nam mang cúp vô địch về nước, hướng tới giải U17 châu Á 2026

Tại sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội), Tổng thư ký Nguyễn Văn Phú cùng lãnh đạo các phòng ban đã đại diện VFF tặng hoa, chúc mừng toàn đội sau hành trình thi đấu thành công.

Cầu thủ U17 Việt Nam mang Cúp vô địch Đông Nam Á về nước vào tối 26/4 (Ảnh: VFF).

Chức vô địch Đông Nam Á được đánh giá là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực bền bỉ của thầy trò HLV Cristiano Roland, đồng thời khẳng định sự tiến bộ rõ rệt của bóng đá trẻ Việt Nam.

Chia sẻ tại sân bay, Tổng thư ký Nguyễn Văn Phú gửi lời chúc mừng tới toàn đội, đồng thời đánh giá cao tinh thần thi đấu, sự nỗ lực và tính kỷ luật của các cầu thủ trong suốt giải đấu.

Bên cạnh đó, lãnh đạo VFF nhấn mạnh thành tích ở đấu trường khu vực nằm trong lộ trình phát triển dài hạn của bóng đá trẻ Việt Nam, hướng tới mục tiêu xây dựng lực lượng kế cận cho đội tuyển quốc gia.

HLV Cristiano Roland nhận được sự quan tâm đặc biệt (Ảnh: VFF).

“VFF luôn đặt mục tiêu cho các đội tuyển trẻ khi tham dự các giải khu vực, châu lục và vòng loại của FIFA. Việc vô địch Đông Nam Á là tín hiệu tích cực, nhưng mục tiêu cuối cùng vẫn là những sân chơi lớn hơn”, Tổng thư ký Nguyễn Văn Phú nhấn mạnh.

Theo Tổng thư ký Nguyễn Văn Phú, thành công tại khu vực mới chỉ là bước khởi đầu. Điều quan trọng là các cầu thủ cần tiếp tục nỗ lực, duy trì khát khao và hướng tới những thử thách ở cấp độ cao hơn.

“Vé dự World Cup là mục tiêu của cả một quá trình dài. Các cầu thủ còn rất trẻ, niềm vui chiến thắng là điều dễ hiểu nhưng phía trước là những thử thách lớn hơn rất nhiều”, Tổng thư ký Nguyễn Văn Phú nhấn mạnh.

Người hâm mộ chào đón U17 Việt Nam về nước (Ảnh: VFF).

Thay mặt toàn đội, HLV Cristiano Roland gửi lời cảm ơn tới sự quan tâm, tạo điều kiện của VFF trong suốt quá trình chuẩn bị và thi đấu. Nhà cầm quân người Brazil khẳng định chức vô địch là nguồn động lực để toàn đội tiếp tục phấn đấu, đồng thời nhấn mạnh U17 Việt Nam sẽ nhanh chóng chuyển sự tập trung sang mục tiêu quan trọng phía trước là giải châu Á tại Saudi Arabia.

U17 Việt Nam hiện đang duy trì phong độ ấn tượng với chuỗi 16 trận bất bại, trong đó có 12 chiến thắng và 4 trận hòa. Các học trò của HLV Cristiano Roland ghi tới 59 bàn thắng và chỉ để thủng lưới 4 bàn, cho thấy sự cân bằng giữa sức mạnh tấn công và tính tổ chức nơi hàng phòng ngự, yếu tố then chốt khi bước ra đấu trường châu lục.

Ngay sau khi trở về nước, đội tuyển U17 Việt Nam đã di chuyển về Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam để tiếp tục tập luyện. Quỹ thời gian chuẩn bị không còn nhiều, đòi hỏi toàn đội phải duy trì sự tập trung và trạng thái tốt nhất cho đấu trường châu lục.

U17 Việt Nam sẵn sàng cho hành trình sắp tới ở giải châu Á (Ảnh: VFF).

Theo kế hoạch, vòng chung kết U17 châu Á 2026 sẽ diễn ra tại Saudi Arabia từ ngày 5/5 đến 23/5, quy tụ 16 đội tuyển đã xuất sắc vượt qua vòng loại và được vào 4 bảng đấu. 8 đội giành quyền vào tứ kết sẽ cùng với chủ nhà Saudi Arabia tham gia tranh tài tại U17 World Cup 2026.

Tại vòng bảng, U17 Việt Nam nằm ở bảng C cùng các đối thủ mạnh gồm U17 Hàn Quốc, U17 UAE và U17 Yemen. Đây được đánh giá là bảng đấu nhiều thách thức, đòi hỏi thầy trò HLV Cristiano Roland phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và duy trì sự tập trung cao độ.

Theo lịch thi đấu, U17 Việt Nam sẽ lần lượt gặp U17 Yemen (ngày 7/5), U17 Hàn Quốc (ngày 10/5) và U17 UAE (ngày 14/5). Mỗi trận đấu đều mang ý nghĩa quan trọng trong cuộc đua giành quyền đi tiếp, đồng thời hướng tới mục tiêu xa hơn là cạnh tranh suất tham dự U17 World Cup.

Thầy trò HLV Cristiano Roland sẽ lên đường sang Saudi Arabia vào rạng sáng ngày 1/5. Chức vô địch Đông Nam Á là cột mốc đáng ghi nhận, nhưng cũng là bước đệm để U17 Việt Nam hướng tới những thử thách lớn hơn tại sân chơi châu lục.