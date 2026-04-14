Báo Malaysia bình luận khi đội nhà thua đậm trước U17 Việt Nam

U17 Việt Nam thắng đậm U17 Malaysia 4-0

Trong trận mở màn giải U17 Đông Nam Á vào chiều 13/4, U17 Việt Nam đã giành chiến thắng với tỷ số 4-0 trước U17 Malaysia. Với kết quả này, đoàn quân của HLV Cristiano Roland đang cùng dẫn đầu bảng A với U17 Indonesia khi cùng có 3 điểm và hiệu số bàn thắng bại 4-0.

Sau trận đấu này, báo giới Malaysia thừa nhận sức mạnh của U17 Việt Nam. Tờ Makan Bola giật tít: “U17 Malaysia thất bại. U17 Việt Nam quá mạnh”. Tờ báo này nhấn mạnh: “U17 Malaysia được kỳ vọng sẽ gây bất ngờ trước U17 Việt Nam, đội bóng đã giành quyền tham dự giải U17 châu Á.

Tuy nhiên, trước đối thủ quá mạnh, U17 Malaysia cũng chỉ cầm cự được 12 phút, trước khi Lê Sỹ Bách ghi bàn mở tỷ số cho U17 Việt Nam. Trong hiệp 1, đoàn quân của HLV Roland đã ghi tới 3 bàn vào lưới “Bầy hổ”.

Sang hiệp 2, Nguyễn Mạnh Cường đã ghi bàn thắng thứ 4 để mang về chiến thắng đậm đà cho U17 Việt Nam”.

Tờ New Strait Times thừa nhận U17 Malaysia dù đã thi đấu nỗ lực nhưng không có cơ hội để tạo nên bất ngờ trước U17 Việt Nam. Họ khẳng định U17 Malaysia cần phải giành chiến thắng trước U17 Indonesia ở lượt trận thứ hai nếu muốn giành vé vào bán kết.

Một tờ báo khác của Indonesia là Bharian bình luận: “U17 Malaysia đã khởi đầu giải U17 Đông Nam Á bằng thất bại bẽ bàng với tỷ số 0-4 trước U17 Việt Nam. Đội bóng của HLV Roland nhập cuộc mạnh mẽ và không cho U17 Malaysia cơ hội ghi bàn.

Thất bại này khiến cho U17 Malaysia gặp khó khăn trong việc giành vé vào vòng bán kết. Đoàn quân HLV Shukor buộc phải quyết chiến với U17 Indonesia để hy vọng lọt vào vòng sau”.

Tương tự, tờ Hmetro thừa nhận U17 Việt Nam chiếm ưu thế trong suốt trận đấu. “Những chiến binh sao vàng” không gặp quá nhiều khó khăn trước U17 Malaysia. Sự chống đỡ của “Bầy hổ” khá yếu ớt khi liên tục thủng lưới trong hiệp 1.

Tờ báo này còn nhận xét thêm: “U17 Malaysia cố gắng vùng lên nhưng hạn chế về khả năng kiểm soát trận đấu. Điều đó khiến cho đội bóng của HLV Shukor khó có thể thu hẹp khoảng cách với U17 Việt Nam”.

Ở lượt trận thứ hai bảng A, U17 Việt Nam sẽ đối đầu với U17 Timor Leste vào lúc 15h30 ngày 16/4.