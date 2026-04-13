CĐV Đông Nam Á: "U17 Việt Nam có thể thắng Malaysia đậm hơn"

"Bóng đá Việt Nam vẫn luôn ở một đẳng cấp khác biệt ở Đông Nam Á. Những cầu thủ trẻ thực sự chơi rất ấn tượng", tài khoản Kiwi đến từ Singapore bình luận trên trang Asean Football sau khi chứng kiến chiến thắng đậm của U17 Việt Nam trước U17 Malaysia ở trận ra quân vòng bảng giải U17 Đông Nam Á diễn ra trên sân Gelora Joko Samudro (Indonesia) vào chiều 13/4.

Đội bóng áo đỏ thể hiện sự vượt trội toàn diện, áp đảo đối thủ cả về thế trận lẫn hiệu quả dứt điểm. Chỉ trong hiệp 1, đội tuyển U17 Việt Nam đã dẫn cách biệt U17 Malaysia 3-0.

Sang hiệp 2, đoàn quân của HLV Cristiano Roland chủ động giảm nhịp độ trận đấu để giữ sức, nhưng vẫn ghi thêm một bàn thắng để ghi dấu ấn chiến thắng thuyết phục trước U17 Malaysia, qua đó tạo lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé đi tiếp vào vòng tứ kết.

Màn trình diễn của các cầu thủ U17 Việt Nam đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ các CĐV Đông Nam Á, khi nhiều người cho rằng bóng đá Việt Nam liên tiếp "gieo sầu" đối với bóng đá Malaysia ở cấp đội tuyển quốc gia cũng như đội tuyển trẻ.

"Một khởi đầu tuyệt vời của những cầu thủ trẻ U17 Việt Nam. Họ đá với Malaysia như một buổi đá tập. Tỷ số có thể sẽ nhiều hơn nữa nếu họ bung hết sức", tài khoản Ranger Alpha đến từ Philippines bình luận.

U17 Việt Nam (áo đỏ) chơi áp đảo hoàn toàn trước U17 Malaysia ở trận ra quân giải U17 Đông Nam Á (Ảnh: FAM).

"Không có gì ngạc nhiên khi Malaysia thua đậm. Đến đội tuyển quốc gia họ còn thua đậm trước Việt Nam huống hồ là lứa trẻ. Bóng đá Việt Nam đào tạo rất bài bản ở các cấp độ, hy vọng sẽ thấy các em sẽ trở thành hạt nhân của tuyển quốc gia trong tương lai", tài khoản Hary Anto đến từ Indonesia bày tỏ.

"Tôi nghĩ những chàng trai trẻ này sẽ làm nhiều điều kỳ diệu hơn trong tương lai!", tài khoản Wijesundara CJ cũng đến từ Indonesia nói thêm.

"Tôi dự đoán các đội lọt vào vòng trong sẽ là U17 Việt Nam, Indonesia, Thái Lan và Australia", tài khoản Natthawat Mahatthanakit đến từ Thái Lan tuyên bố.

"Sao Malaysia luôn để thua bóng đá Việt Nam thế nhỉ?", tài khoản Boripat Wannasri cũng đến từ Thái Lan đặt câu hỏi.

"Thật ra ngay từ đầu tôi đã đoán được kết quả, tôi không thấy bất ngờ chút nào", tài khoản Apan Ahmad đến từ Malaysia chua chát nói.

"Đây là minh chứng về sự khác biệt giữa cầu thủ Việt Nam và Malaysia khi không đội nào sử dụng cầu thủ nhập tịch", tài khoản Minh Hiếu đến từ Việt Nam nhấn mạnh.