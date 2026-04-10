Lịch thi đấu của U17 Việt Nam ở giải Đông Nam Á 2026

Giải U17 Đông Nam Á diễn ra từ ngày 11/4 đến 24/4 tại Indonesia. Đây là giải đấu tập dượt của U17 Việt Nam trước thềm giải U17 châu Á diễn ra vào tháng 5. Do đó, HLV Cristiano Roland đặt quyết tâm cao giành chức vô địch.

Ở giải đấu sắp tới, U17 Việt Nam nằm chung bảng A với Indonesia, Malaysia và Timor Leste. Theo lịch thi đấu, U17 Việt Nam sẽ bắt đầu giải đấu với trận gặp Malaysia vào lúc 15h30 ngày 13/4.

Tiếp đó, đội bóng của HLV Roland sẽ đối đầu với Timor Leste vào lúc 15h30 ngày 16/4. Cuối cùng, tới lúc 19h30 ngày 19/4, U17 Việt Nam sẽ thi đấu trận quyết định gặp đội chủ nhà Indonesia.

Theo quy định của ban tổ chức, các đội đứng đầu ba bảng đấu và đội nhì bảng với thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào bán kết.

Trong quá khứ, U17 Việt Nam cùng U17 Thái Lan là những đội bóng thành công nhất ở giải U17 Đông Nam Á khi cùng có 3 lần vô địch. Tuy nhiên, lần gần nhất U17 Việt Nam đăng quang đã cách đây 9 năm (2017).

U17 Australia đang là đương kim vô địch giải đấu khi lên ngôi vào năm 2024 sau chiến thắng trước U17 Thái Lan trong trận chung kết.

Trong danh sách U17 Việt Nam tham dự giải U17 Đông Nam Á, đáng chú ý có tiền đạo Nguyễn Lê Quang Khôi, con trai của cựu tuyển thủ Việt Nam, Nguyễn Quang Hải. HLV Cristiano Roland đánh giá Quang Khôi có tiềm năng phát triển và thể hiện được những phẩm chất chuyên môn tích cực trong quá trình tập luyện cùng đội.