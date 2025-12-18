Báo Indonesia, Thái Lan bình luận khi tuyển nữ Việt Nam bị “cướp bàn thắng”

Trọng tài sai nghiêm trọng, tuyển nữ Việt Nam nhìn Philippines giành HCV

Trong trận chung kết môn bóng đá nữ SEA Games 33, tuyển nữ Việt Nam đã hứng chịu thất bại ở loạt sút luân lưu trước Philippines sau khi hai đội hòa nhau 0-0 trong 120 phút. Đáng lẽ ra, đoàn quân của HLV Mai Đức Chung đã có thể giành tấm Huy chương vàng (HCV) nếu như Bích Thùy không bị từ chối bàn thắng hợp lệ.

Tình huống cho thấy Bích Thùy không hề việt vị (Ảnh chụp màn hình).

Tình huống xảy ra ở phút 30, từ pha tạt bóng của Vạn Sự, Bích Thùy đã thực hiện cú dứt điểm tung lưới Philippines. Thế nhưng, trọng tài biên Phutsavan Chanthavong lại phất cờ báo việt vị, khiến cho bàn thắng không được công nhận.

Xem lại pha quay chậm, người hâm mộ có thể thấy Bích Thùy vẫn đứng thấp hơn rất nhiều so với hậu vệ cuối cùng của Philippines. Nếu bàn thắng này được công nhận, chúng ta hoàn toàn có thể giải quyết đối thủ trong 90 phút.

Các tờ báo của Thái Lan và Indonesia cũng bày tỏ bức xúc khi tuyển nữ Việt Nam bị từ chối bàn thắng hợp lệ. Tờ Olret Viva (Indonesia) đặt ra câu hỏi: “VAR ở đâu khi trọng tài từ chối bàn thắng hợp lệ của tuyển nữ Việt Nam?”.

Tờ báo này bình luận: “Thật tiếc khi trận đấu không có VAR. Trọng tài biên đã mắc sai lầm nghiêm trọng khi từ chối bàn thắng hợp lệ của tuyển nữ Việt Nam. Thật bất công cho đoàn quân của HLV Mai Đức Chung.

Bóng dáng của sự thiếu công bằng một lần nữa lại xuất hiện ở SEA Games 33. Tuyển nữ Việt Nam đã mất tấm HCV một cách nghiệt ngã. Xem lại pha quay chậm, rõ ràng Bích Thùy vẫn còn đứng thấp hơn hậu vệ cuối cùng của Philippines một khoảng cách khá xa.

Nhiều người cho rằng nếu VAR được áp dụng, Bích Thùy chắc chắn được công nhận bàn thắng. Khi đó, tuyển nữ Việt Nam có thể bảo vệ thành công tấm Huy chương vàng (HCV) SEA Games. Không hiểu vì sao VAR không xuất hiện ở SEA Games trong khi công nghệ này đã trở nên phổ biến trên toàn cầu”.

Tờ Thairath (Thái Lan) giật tít: “Cả sân vận động đều ngỡ ngàng khi tuyển nữ Việt Nam bị từ chối bàn thắng hợp lệ. Điều này khiến họ chịu thất bại đáng tiếc trước Philippines và lỡ hẹn với tấm HCV.

Trọng tài biên Phutsavan Chanthavong đã phất cờ báo Bích Thùy ở trong thế việt vị nhưng xem lại pha quay chậm, người hâm mộ có thể thấy tuyển nữ Việt Nam bị oan ức. Bích Thùy không hề việt vị trong tình huống này.

Quyết định sai lầm của trọng tài người Lào khiến cho người hâm mộ Việt Nam không hài lòng. Thậm chí, nhiều người còn chỉ trích công tác tổ chức của chủ nhà Thái Lan”.

Nỗi buồn của tuyển nữ Việt Nam khi mất chức vô địch SEA Games (Ảnh: Anh Khoa).

Phát biểu sau trận đấu, HLV Mai Đức Chung cho biết: “Chúng ta có thể thấy các cầu thủ nữ Việt Nam chơi tốt. Các cầu thủ đã ngăn cản những pha bóng bổng vốn là miếng đánh chủ đạo của Philippines. Hơn nữa, chúng ta có bàn thắng lại không được công nhận.

Đây là lần thứ hai chúng tôi gặp bất lợi trước quyết định của trọng tài, trước cùng một đối thủ là Philippines. Ngay cả phía Thái Lan cũng phải đến chia buồn với chúng tôi. Họ nói không hiểu sao mà trọng tài lại không công nhận bàn thắng đó.

Đương nhiên chúng tôi buồn vì thất bại, nhưng chúng ta phải biết đứng dậy. Trong bóng đá sẽ có lúc thắng, lúc thua. Quan trọng, tuyển nữ Việt Nam đã chơi ở tâm thế ngạo nghễ, không bị lép vế. Tôi hài lòng với tinh thần của các học trò. Tuy nhiên, công tác trọng tài đã ảnh hưởng đến trận đấu và thành tích thi đấu của cả đội”.

Sau trận đấu, tiền vệ Bích Thùy không giấu được sự buồn bã: "Tôi cảm thấy rất tệ, buồn và tiếc nuối. Trọng tài đã đánh cắp bàn thắng đánh đầu đẹp nhất sự nghiệp của tôi. Tuyển nữ Việt Nam đã chiến đấu hết mình, nhưng không thể bảo vệ được HCV, thực sự xin lỗi đến người hâm mộ nước nhà".