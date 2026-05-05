Báo Indonesia nói về khả năng đội nhà tái ngộ tuyển Việt Nam tại Asian Cup

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã thông báo lễ bốc thăm chia bảng VCK Asian Cup 2027 sẽ diễn ra tại Riyadh (Saudi Arabia), lúc rạng sáng 10/5 (theo giờ Việt Nam).

Trước buổi lễ quan trọng này, trang CNN Indonesia viết: “Với việc nằm trong nhóm hạt giống thứ 4, đội tuyển Indonesia có thể gặp các đội thuộc nhóm hạt giống số 3 gồm Bahrain, Thái Lan, Trung Quốc, Palestine, Tajikistan và đội tuyển Việt Nam ở vòng bảng”.

Báo Indonesia nói về khả năng tái ngộ đội tuyển Việt Nam ở Asian Cup 2027 (Ảnh: Tiến Tuấn).

“Nếu đối thủ của đội tuyển Indonesia là đội tuyển Việt Nam, đó sẽ là cuộc đối đầu rất quyết liệt. Trong khoảng 5 năm vừa qua, bóng đá Indonesia có khá nhiều duyên nợ với bóng đá Việt Nam”, CNN Indonesia viết thêm.

Ở kỳ Asian Cup 2023, kỳ Asian Cup gần nhất, các đội tuyển Indonesia và Việt Nam nằm cùng bảng. Trong bảng đấu của các đội này còn có sự hiện diện của 2 nhà cựu vô địch châu Á là Nhật Bản và Iraq.

Trước lễ bốc thăm chia bảng VCK Asian Cup 2027, truyền thông xứ sở vạn đảo không loại trừ khả năng bảng đấu y hệt cách đây vài năm sẽ lặp lại.

CNN Indonesia bình luận: “Ở kỳ Aisan Cup gần nhất, đội tuyển Indonesia nằm cùng bảng với các đội tuyển Việt Nam, Nhật Bản và Iraq. Không loại trừ khả năng Indonesia sẽ tái ngộ thêm các đội tuyển Nhật Bản và Iraq. Nhật Bản thuộc nhóm hạt giống số một, bên cạnh các đội Saudi Arabia, Iran, Hàn Quốc, Australia và Uzbekistan.

Đội tuyển Việt Nam đang mạnh lên (Ảnh: Hải Long).

Một trong 6 đội này chắc chắn sẽ chung bảng với Indonesia. Trong khi đó, Iraq thuộc nhóm hạt giống số 2, cùng với Qatar, Jordan, UAE, Oman và Syria. Nếu Iraq hoặc Qatar nằm chung bảng với Indonesia, đấy sẽ là bài kiểm tra hoàn hảo, vì tất cả đều giành quyền lọt vào vòng loại thứ 4 World Cup 2026 khu vực châu Á”, CNN Indonesia khẳng định.

Đặt trường hợp Indonesia cùng bảng với đội tuyển Việt Nam, Nhật Bản và Iraq tại Asian Cup 2027, đấy sẽ là bảng đấu rất nặng. Nhật Bản vẫn là thế lực hàng đầu bóng đá châu Á, Iraq đã có lần đầu tiên trong lịch sử giành quyền tham dự VCK World Cup (2026), Indonesia không hề yếu đi, nhờ dàn cầu thủ nhập tịch đang thi đấu tại châu Âu.

Đội tuyển Việt Nam cũng đang mạnh lên thấy rõ, nhờ dàn cầu thủ U23 dần trưởng thành (Đình Bắc, Hiểu Minh, Nhật Minh, Trung Kiên), cùng nhóm các cầu thủ nhập tịch chất lượng cao, được tăng cường so với kỳ Asian Cup gần nhất (Xuân Son, Hoàng Hên, Cao Pendant Quang Vinh).

Ngoài ra, đội tuyển Việt Nam còn mạnh nhờ khí thế của toàn bộ nền bóng đá đang lên rất cao. Khí thế này đến từ thành công của các cấp độ đội tuyển Việt Nam ở nhiều giải quốc tế khác nhau: Đội tuyển quốc gia vô địch AFF Cup 2024, đội tuyển U23 Việt Nam hạng 3 giải U23 châu Á 2026, vô địch SEA Games 33 và vô địch U23 Đông Nam Á 2025.

VCK Asian Cup 2027 sẽ diễn ra từ ngày 7/1/2027 đến 5/2/2027, tại Saudi Arabia.