Công bố nhóm hạt giống Asian Cup 2027: Thách thức lớn với tuyển Việt Nam

Các nhóm hạt giống vừa được công bố hầu như không có sự sai lệch so với những thông tin dự kiến mà AFC từng tiết lộ cách đây không lâu.

Đội tuyển Việt Nam vẫn nằm ở nhóm hạt giống số 3, cùng nhóm với các đội tuyển Bahrain, Thái Lan, Trung Quốc, Palestine và Tajikistan.

Đội tuyển Việt Nam có thể nằm cùng bảng với Indonrsia, giống như tại Asian Cup 2023 (Ảnh: Tiến Tuấn).

Trong khi đó, hai đại diện của bóng đá Đông Nam Á có mặt tại VCK là Indonesia và Singapore nằm ở nhóm hạt giống số 4, cùng nhóm với các đội Kyrgyzstan, Triều Tiên, Kuwait và Lebanon/Yemen.

Nhóm hạt giống số một, cũng là nhóm đầu của giải, gồm chủ nhà Saudi Arabia, Nhật Bản, Iran, Hàn Quốc, Australia và Uzbekistan. Nhóm hạt giống số 2 có Qatar, Iraq, Jordan, UAE, Oman và Syria.

Nguyên tắc phân chia hạt giống, dựa vào thứ hạng của các đội trên bảng xếp hạng FIFA. Những đội thuộc nhóm hạt giống số một là những đội có thứ hạng cao nhất tại châu Á.

Còn nguyên tắc chia bảng là các đội thuộc cùng một nhóm hạt giống sẽ không cùng bảng. Theo nguyên tắc này, đội tuyển Việt Nam có thể rơi vào đúng bảng đấu từng xuất hiện tại VCK Asian Cup 2023, gồm đội tuyển Việt Nam, Nhật Bản (nhóm một), Iraq (nhóm 2) và Indonesia (nhóm 4).

Đội bóng của HLV Kim Sang Sik chắc chắn tránh được Thái Lan ở vòng bảng (Ảnh: ASEAN Football).

Đây cũng là một trong những bảng đấu khó nhất mà đội bóng của HLV Kim Sang Sik có thể hiện diện. Tại VCK Asian Cup 2023, sau khi lọt vào bảng đấu tương tự thế này, đội tuyển Việt Nam (khi đó được dẫn dắt bởi HLV người Pháp Philippe Troussier) bị loại ngay sau vòng bảng.

Ở chiều ngược lại, bảng đấu “dễ thở” hơn có thể đến với đội tuyển Việt Nam có thể là bảng đấu có Australia (nhóm hạt giống số một), Syria hoặc Oman (nhóm 2) và Singapore (nhóm 4).

Trong số này, ngoại trừ Australia mạnh hơn hẳn đội bóng của HLV Kim Sang Sik, các đội Syria hoặc Oman không quá chênh lệch so với chúng ta, lại từng gặp khó trước đội tuyển U23 Việt Nam trong quá khứ. Riêng đội tuyển Singapore luôn bị đánh giá thấp hơn đội tuyển Việt Nam.

Theo cách phân chia nhóm hạt giống như trên, đội tuyển Việt Nam chắc chắn tránh được các đội bóng nhiều duyên nợ là đội tuyển Trung Quốc và Thái Lan (cùng nhóm 3) ở vòng bảng.

AFC cũng chính thức công bố thời điểm bốc thăm chia bảng VCK Asian Cup 2027 là vào rạng sáng ngày 10/5 (theo giờ Việt Nam), tại Riyadh (Saudi Arabia).

Lễ bốc thăm này từng dự định diễn ra ngày 11/4. Tuy nhiên, do xung đột ở Trung Đông trong thời gian vừa rồi, nên lễ bốc thăm được dời đến sau đây vài ngày. VCK Asian Cup 2027 sẽ diễn ra từ ngày 7/1/2027 đến 5/2/2027, tại Saudi Arabia.