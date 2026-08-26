Vượt qua Thái Lan, tuyển Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2026

Tuyển Việt Nam đã chính thức bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup sau trận hòa 2-2 đầy kịch tính trước Thái Lan trong trận chung kết lượt về tại Mỹ Đình vào tối 26/8. Với chiến thắng 2-0 ở lượt đi, đoàn quân áo đỏ đã giành chiến thắng chung cuộc 4-2 sau hai lượt trận.

Trận đấu tại Mỹ Đình diễn ra với tốc độ cao ngay từ những phút đầu, cả hai đội đều thể hiện quyết tâm giành chiến thắng. Tuy nhiên, đội chủ nhà Việt Nam sớm gặp bất lợi khi Văn Vĩ dính chấn thương và phải rời sân ở phút thứ 10, nhường chỗ cho Phan Tuấn Tài.

Thái Lan tận dụng cơ hội để đẩy cao đội hình và tạo ra sức ép. Phút 12, Yotsakorn Burapha tung cú sút chìm hiểm hóc từ ngoài vòng cấm, đánh bại thủ môn Lê Giang Patrik, mở tỷ số 1-0 cho đội khách.

Thái Lan mở tỷ số trận đấu tại Mỹ Đình (Ảnh: Hải Long).

Tuyển Việt Nam nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ, nhưng gặp khá nhiều khó khăn. Tình huống đáng kể nhất trong hiệp một của tuyển Việt Nam đến ở phút 43, Xuân Son có cơ hội vàng khi bật cao đánh đầu từ đường tạt bóng chính xác của Tuấn Tài, nhưng bóng lại dội xà ngang bật ra.

Bước sang hiệp hai, kịch tính được đẩy lên cao. Phút 47, Thái Lan được hưởng phạt đền sau khi Xuân Mạnh phạm lỗi với Kakana trong vòng cấm. Tuy nhiên, chính cầu thủ số 7 của Thái Lan lại sút bóng vọt xà, bỏ lỡ cơ hội nhân đôi cách biệt.

Chỉ ít phút sau, tuyển Việt Nam đã có bàn gỡ hòa. Phút 52, Tuấn Tài tạt bóng từ cánh trái, Hoàng Hên băng vào đệm bóng dội cột dọc, bóng bật ra trúng chân thủ môn Chatchai trước khi đi vào lưới, quân bình tỷ số 1-1.

Các cầu thủ Việt Nam ăn mừng bàn thắng gỡ hòa trước Thái Lan (Ảnh: Tiến Tuấn).

Sau bàn gỡ, tuyển Việt Nam tiếp tục duy trì sức ép và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm. Đáng tiếc nhất là tình huống ở phút 69 khi Hai Long dứt điểm dội cột dọc, Quang Hải đá bồi không thành công.

Thế trận giằng co kéo dài đến những phút cuối. Phút 85, Thái Lan bất ngờ vượt lên lần thứ hai. Tiến Anh không thể phá bóng, tạo cơ hội để Wanchai ập vào sút bồi từ cự ly gần, nâng tỷ số lên 2-1 cho Thái Lan.

Tuy nhiên, tuyển Việt Nam đã không bỏ cuộc. Phút 90+3, từ một pha phản công nhanh, Tuấn Tài tạt bóng vào cho Xuân Son. Trong nỗ lực phá bóng, Wanchai lại vô tình đưa bóng vào lưới nhà, ấn định tỷ số hòa 2-2. Bàn phản lưới nhà thứ hai của Thái Lan cũng dập tắt luôn hy vọng ngược dòng của đội khách. Tỷ số chung cuộc là 4-2 và tuyển Việt Nam lần thứ hai liên tiếp vô địch ASEAN Cup.

Cầu thủ Việt Nam ăn mừng danh hiệu vô địch ASEAN Cup 2026 (Ảnh: Tiến Tuấn).

Đội tuyển Việt Nam nâng cao cúp vô địch ASEAN Cup 2026 (Ảnh: Mạnh Quân).

Các tuyển thủ công kênh HLV Kim Sang Sik trong niềm vui vô địch (Ảnh: Hải Long).