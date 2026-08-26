HLV Kim Sang Sik: "Tôi không ngờ giành 4 chức vô địch với bóng đá Việt Nam"

Hoà Thái Lan 2-2 ở Mỹ Đình, tuyển Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2026

Trả lời họp báo sau trận đấu, HLV Kim Sang Sik không giấu được niềm vui: "Tôi rất vui mừng khi đội tuyển Việt Nam đã làm nên lịch sử và các cầu thủ là những nhân vật chính làm nên chiến tích này.

Các cầu thủ đã nỗ lực không ngừng nghỉ. Đôi lúc ban huấn luyện khắt khe, nhưng các cầu thủ đều đã vượt qua. Tôi cũng xin cảm ơn người hâm mộ đã tới chật kín sân Mỹ Đình để cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam. Đây là chiến thắng của tất cả người hâm mộ bóng đá Việt Nam".

HLV Kim Sang Sik thừa nhận đội tuyển Việt Nam chơi không tốt ở hiệp 1 (Ảnh: Mạnh Quân).

Chiến lược gia người Hàn Quốc thẳng thắn thừa nhận hạn chế của đội tuyển Việt Nam ở 45 phút đầu tiên: "Về trận đấu hôm nay tại Mỹ Đình, khi nắm lợi thế thắng 2-0 ở chung kết lượt đi, chúng tôi chơi không tốt trong hiệp 1. Đội tuyển Việt Nam tập trung phòng ngự mà không làm tốt ở khâu tấn công.

Khi sớm bị thủng lưới, thế trận trở nên khó khăn với đội tuyển Việt Nam. Trong giờ nghỉ, tôi đã chỉ đạo các cầu thủ chơi với chiến thuật mới. Đặc biệt, Hoàng Hên đã mang về bàn gỡ hoà 1-1. Tôi muốn gửi lời cảm ơn các cầu thủ đã chiến đấu hết mình trong thời điểm khó khăn".

Liên quan đến cảm nhận nâng cúp vô địch trên sân Mỹ Đình, HLV Kim Sang Sik chia sẻ: "Tôi cũng không ngờ mình giành 4 chức vô địch với các cấp độ đội tuyển Việt Nam. Tôi nghĩ rằng, đây là thành quả nhờ sự nỗ lực và tuân thủ chỉ đạo từ ban huấn luyện của các cầu thủ.

Hôm nay là lần đầu tiên tôi được trải nghiệm việc vô địch trên sân nhà cùng bóng đá Việt Nam, sau 3 lần vô địch trên sân khách. Chắc chắn người hâm mộ sẽ rất vui và đi bão ăn mừng. Không biết sắp tới chúng tôi sẽ trở về khách sạn thế nào đây".

"Hai chức vô địch ASEAN Cup liên tiếp là thành tựu lớn và đây đều là nhờ nỗ lực cố gắng của các cầu thủ. Tôi rất hạnh phúc về điều này. Tôi tin rằng, bóng đá Việt Nam sẽ ngày càng phát triển và gặt hái nhiều thành công hơn. Sau khi kết thúc trận đấu, tôi đã gục xuống. Có lẽ tôi không còn chút sức lực nào nữa vì đã giải toả hết áp lực trong hai trận đấu chung kết.

Tôi không có ước mơ gì. Trong 2 năm qua, tôi đã giành 4 chức vô địch cùng các cấp độ đội tuyển Việt Nam. Đó là thành tựu mà tôi cũng không ngờ đến. Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myeong đã nói bóng đá Việt Nam là môn thể thao vua còn HLV Kim Sang Sik chính là vua trong môn thể thao này. Và thực sự trong ngày hôm nay, tôi dường như đã trở thành “vua” như lời ngài tổng thống nói.

Tôi xin phép sẽ chỉ hân hoan tận hưởng cùng cả đội cảm giác làm “vua” này trong ngày hôm nay thôi, kể từ ngày mai, tôi sẽ tiếp tục nỗ lực hơn nữa vì sự phát triển của bóng đá Việt Nam", HLV Kim Sang Sik trải lòng về những áp lực trong suốt giải đấu.

HLV Kim Sang Sik tự hào về những thành công với bóng đá Việt Nam trong hai năm qua (Ảnh: Hải Long).

Cuối cùng, chiến lược gia sinh năm 1978 tiết lộ về hành động cởi áo bib sau khi kết thúc trận đấu tại Mỹ Đình: "Hôm nay, do trùng màu áo nên tôi phải mặc áo bib. Sau khi kết thúc trận đấu tôi lập tức cởi chiếc áo bib ra vì thực sự rất nóng. Mọi thứ chỉ có vậy thôi".

Sau chiến thắng 2-0 ở chung kết lượt đi trên sân Rajamangala cách đây 4 ngày, đội tuyển Việt Nam có lợi thế lớn trước cuộc tái đấu ở chung kết lượt về Mỹ Đình. Thái Lan nhập cuộc trong thế không còn gì để mất, họ bình tĩnh kiểm soát bóng, chơi áp đảo khiến đoàn quân HLV Kim Sang Sik khó khăn trong việc lên bóng.

Sức ép của Thái Lan được cụ thể hóa ở phút 12, Yotsakorn Burapha tung cú sút quyết đoán từ đầu vòng cấm địa, bóng đi chìm hướng vào cầu môn tuyển Việt Nam, thủ thành Lê Giang Patrik đã chạm tay vào bóng nhưng không thể cản phá. Thái Lan tiếp tục ép sân nhưng họ chỉ có thể khép lại hiệp 1 với lợi thế dẫn trước 1-0.

Hiệp 2 mới bắt đầu được 2 phút, Xuân Mạnh đã phạm lỗi với Kakana ở trong vòng cấm địa và Thái Lan hưởng phạt đền. May mắn với đội chủ nhà là trước áp lực quá lớn, Kakana dứt điểm vọt xà ngang.

Sau khi tránh được bàn thua, đội tuyển Việt Nam tràn lên tấn công đầy khí thế và ở phút 52, Tuấn Tài tạt bóng từ cánh trái, Hoàng Hên băng vào đệm bóng ở gần chấm phạt đền. Bóng đập cột dọc rồi bật ra, trúng chân thủ môn Chatchai trước khi đi vào lưới, gỡ hòa 1-1 cho đội tuyển Việt Nam.

Thái Lan mất tinh thần sau bàn thua và họ may mắn không thủng lưới sau các tình huống hãm thành từ Xuân Son, Hai Long. Hy vọng của Thái Lan được thắp lên ở phút 85, Tiến Anh phá bóng không dứt khoát, Wanchai ập vào sút bồi từ cự ly chừng 6m hạ gục Lê Giang Patrik, giúp Thái Lan dẫn trước 2-1.

Ở những phút cuối, Thái Lan gia tăng áp lực nhưng họ không tạo thêm cơ hội. Đến phút bù giờ cuối cùng, đội tuyển Việt Nam phản công nhanh và Tuấn Tài tạt từ cánh trái cho Xuân Son. Trong nỗ lực phá bóng, Wanchai đã đưa bóng đi thẳng vào lưới nhà, ấn định kết quả hòa 2-2 tại Mỹ Đình.

Sau hai lượt trận chung kết ASEAN Cup 2026, đoàn quân HLV Kim Sang SIk thắng chung cuộc 4-2 và bảo vệ thành công ngôi vô địch. Đây là lần thứ 4 đội tuyển Việt Nam bước lên đỉnh cao nhất của bóng đá Đông Nam Á.