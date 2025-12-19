Báo Hàn Quốc ngợi ca kỷ lục của HLV Kim Sang Sik với bóng đá Việt Nam

Đánh bại Thái Lan 3-2, U22 Việt Nam vô địch SEA Games 33

"Đội tuyển U22 Việt Nam của HLV Kim Sang Sik đã đánh bại Thái Lan với tỷ số 3-2 trong hiệp phụ, giành chức vô địch Đại hội thể thao Đông Nam Á", tờ Donga của Hàn Quốc giật tít ca ngợi chiến thắng của U22 Việt Nam trước U22 Thái Lan ở trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 33 diễn ra trên sân Rajamangala tối 18/12.

Dù bị đội chủ nhà Thái Lan dẫn trước 2 bàn trong hiệp 1, nhưng đoàn quân của HLV Kim Sang Sik đã vùng lên mạnh mẽ trong hiệp 2 khi có 2 bàn thắng liên tiếp chỉ trong 10 phút (từ phút 49 đến phút 59) để gỡ hoà 2-2.

Thậm chí nếu may mắn hơn, U22 Việt Nam đã sớm "kết liễu" U22 Thái Lan trong 90 phút thi đấu chính thức khi tạo ra rất nhiều cơ hội thành bàn trong khu vực vòng cấm.

HLV Kim Sang Sik được các cầu thủ U22 Việt Nam tung cao sau khi có lần thứ 3 liên tiếp giúp bóng đá Việt Nam giành chức vô địch ở Đông Nam Á (Ảnh: Tiến Tuấn).

Tuy nhiên U22 Việt Nam cũng không phải chờ đợi lâu, khi Thanh Nhàn toả sáng ở phút thứ 6 của hiệp phụ thứ nhất, giúp U22 Việt Nam ngược dòng đánh bại U22 Thái Lan với tỷ số chung cuộc 3-2, qua đó giành HCV môn bóng đá nam SEA Games 33 ngay trên sân nhà của đối thủ.

"Đây là danh hiệu thứ ba trong năm 2025 của HLV Kim Sang Sik, sau chức vô địch AFF Cup 2024 hồi tháng 1 và chức vô địch giải U23 Đông Nam Á vào tháng 7.

Đây là một kỳ tích mà ngay cả cựu huấn luyện viên Park Hang Seo, người được mệnh danh là "Phù thuỷ" cũng không thể giành được ở giai đoạn hoàng kim của mình", tờ Donga nhấn mạnh thành tích của HLV Kim sang Sik với bóng đá Việt Nam.

"HLV Kim Sang Sik giúp bóng đá Việt Nam giành chức vô địch Đông Nam Á lần thứ 3 liên tiếp", tờ Daum của Hàn Quốc cũng nhấn mạnh kỷ lục của nhà cầm quân 49 tuổi với bóng đá Việt Nam sau khi giúp U22 Việt Nam giành HCV SEA Games 33.

"HLV Kim Sang Sik thực sự là một huyền thoại mới của bóng đá Việt Nam, nối tiếp bước chân của HLV Park Hang Seo, người được mệnh danh là "thầy phù thuỷ", bằng cách chinh phục 3 giải đấu bóng đá lớn nhất Đông Nam Á.

Nhà cầm quân 49 tuổi đã giúp Việt Nam giành chức vô địch AFF Cup 2024, sau đó là chức vô địch giải U23 Đông Nam Á và mới nhất là tấm HCV SEA Games 33. Ngay cả người tiền nhiệm Park Hang Seo cũng không thể làm được điều này.

Kim Sang Sik đã trở thành một huyền thoại ở Việt Nam, cũng có thể gọi bằng biệt danh "Phép màu Kim Sang Sik", tờ Daum bình luận.

Trong quá khứ, HLV Park Hang Seo không thể chinh phục mục tiêu này. Ông từng cùng đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2018, giúp U22 Việt Nam giành HCV SEA Games 2019 nhưng ông không dẫn dắt U23 Việt Nam dự giải U23 Đông Nam Á 2019.

Niềm vui của các cầu thủ U22 Việt Nam sau khi giành HCV môn bóng đá nam SEA Games 33 (Ảnh: Tiến Tuấn).

"Thành công vang dội! "Người hùng" Kim Sang Sik lại giành chiến thắng! U22 Việt Nam đánh bại Thái Lan 3-2 trong trận chung kết SEA Games, lập nên lịch sử với ba chức vô địch lớn liên tiếp", tờ SportNews của Hàn Quốc cũng giật tít ca ngợi chiến thắng của U22 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang Sik.

"Anh ấy đã lập nên một trang sử mới. Giờ đây anh ấy là một người hùng thực sự, khi giành chức vô địch AFF Cup 2024 hồi tháng 1 và chức vô địch U23 Đông Nam Á 2025 hồi tháng 7. Sau đó, ông dẫn dắt đội U22 giành HCV SEA Games 33.

Chuỗi chiến thắng tiếp tục được duy trì và với chiến thắng tại SEA Games, đội tuyển đã đạt được thành tích 3 chức vô địch giải đấu lớn liên tiếp ở Đông Nam Á chưa từng có tiền lệ", tờ báo Hàn Quốc nhấn mạnh trong phần nội dung.