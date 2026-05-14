Báo Indonesia và Thái Lan bình luận khi U17 Việt Nam lần đầu dự World Cup

U17 Việt Nam thắng U17 UAE 3-2, giành vé vào tứ kết

Các cặp đấu tứ kết giải U17 châu Á 2026 23h ngày 15/5: U17 Nhật Bản - U17 Tajikistan 0h ngày 16/5: U17 Saudi Arabia - U17 Trung Quốc 23h ngày 16/5: U17 Uzbekistan - U17 Hàn Quốc 0h ngày 17/5: U17 Việt Nam - U17 Australia

“Đội tuyển U17 Việt Nam đã làm nên lịch sử khi giành vé tham dự World Cup U17. Họ xứng đáng với phần thưởng này. U17 Việt Nam đang chứng minh vị thế của đội bóng số 1 Đông Nam Á. U17 Việt Nam và U17 Indonesia (năm 2025) đều đặt chân tới World Cup, còn U17 Thái Lan thì sao?”, đó là bình luận của trang Buriram Prankster (Thái Lan).

U17 Việt Nam là đại diện duy nhất của Đông Nam Á góp mặt ở World Cup (Ảnh: AFC).

U17 Việt Nam đã giành vé tham dự World Cup U17 sau chiến thắng 3-2 trước U17 UAE vào rạng sáng 14/5. Với kết quả này, đoàn quân của HLV Cristiano Roland đã giành ngôi đầu bảng C với 6 điểm, hơn U17 Hàn Quốc 1 điểm.

Ở dưới bài viết, nhiều cổ động viên (CĐV) Thái Lan đã đưa ra bình luận như sau:

“U17 Việt Nam làm tốt lắm. Họ chứng minh sức mạnh khi vừa giành chức vô địch giải U17 Đông Nam Á và giành vé dự World Cup. Những người quản lý bóng đá Thái Lan cần phải nhìn vào đội bóng này để học hỏi”.

“U17 Thái Lan không tham dự World Cup vì chưa cử đội hình mạnh nhất thôi”.

“Lần gần nhất U17 Thái Lan giành vé tham dự World Cup là vào năm 1999. Nghĩ mà buồn”.

“Hệ thống đào tạo bóng đá trẻ của Việt Nam đang làm rất tốt. Họ rất thành công ở các cấp độ trẻ”.

“Bóng đá trẻ Việt Nam đã đặt dấu ấn mạnh ở các giải châu Á (U17, U23). Còn bóng đá Thái Lan đang ở trong giai đoạn tệ hại”.

Báo Indonesia kêu gọi ủng hộ cho U17 Việt Nam (Ảnh: VFF).

Tờ Kompas (Indonesia) cũng dành lời có cánh để khen ngợi U17 Việt Nam với bài viết: “Lịch sử được tạo nên. U17 Việt Nam giành vé tham dự World Cup”.

Tờ báo của Indonesia bình luận: “U17 Việt Nam đã làm nên lịch sử khi giành vé tham dự World Cup sau chiến thắng 3-2 trước U17 UAE. Ba bàn thắng của U17 Việt Nam được thực hiện bởi Chu Ngọc Nguyễn Lực, Nguyễn Văn Dương và Nguyễn Mạnh Cường.

Đoàn quân của HLV Cristiano Roland là đại diện duy nhất của bóng đá Đông Nam Á góp mặt ở World Cup U17. Thành tích này vượt xa những gì U17 Việt Nam từng thể hiện trong quá khứ. Đây thực sự là năm của U17 Việt Nam. Họ vừa giành chức vô địch giải U17 Đông Nam Á”.

Tương tự, trang Seasia Goal (Indonesia) cũng kêu gọi: “U17 Việt Nam mang niềm tự hào của Đông Nam Á bước ra sân chơi thế giới. Hãy ủng hộ U17 Việt Nam trên hành trình sắp tới”.

Trước khi nghĩ về World Cup U17, U17 Việt Nam sẽ tiếp tục hành trình ở giải U17 châu Á với trận tứ kết gặp U17 Australia vào lúc 0h ngày 17/5.