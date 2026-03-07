CĐV châu Á: "Tuyển nữ Việt Nam tăng cơ hội dự World Cup khi thua Đài Loan"

Đội tuyển nữ Việt Nam thua 0-1 trước Đài Loan

"Tuyển nữ Việt Nam thua nhưng dường như họ vẫn cảm thấy vui. Có vẻ như thất bại này nằm trong tính toán của họ", tài khoản Onel Nel đến từ Philippines bày tỏ trên trang AFC Asian Cup sau khi chứng kiến tuyển nữ Việt Nam bất ngờ để thua trước tuyển nữ Đài Loan ở lượt trận thứ hai bảng C diễn ra trên sân Perth Rectangular (Australia) vào ngày 7/3.

Ở lượt trận ra quân, tuyển nữ Việt Nam đã giành chiến thắng nhọc nhằn 2-1 trước tuyển nữ Ấn Độ, trong khi tuyển nữ Đài Loan để thua Nhật Bản với tỷ số 0-2.

Tuyển nữ Việt Nam nhận thất bại sít sao trước Đài Loan (Ảnh: AFC).

Chính vì vậy lượt trận thứ 2 buộc tuyển nữ Đài Loan phải nỗ lực giành chiến thắng để kỳ vọng đi tiếp vào vòng tứ kết. Bước ngoặt của trận đấu đến ở phút 26. Từ một tình huống bóng dội xà ngang bật ra, Su Yu Hsuan đã nhanh chóng lao vào đánh đầu bồi, tung lưới tuyển Việt Nam và ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Trận thua này khiến tuyển nữ Việt Nam tụt xuống vị trí thứ 3 ở bảng C, nhưng cơ hội đi tiếp vào vòng 8 đội mạnh nhất của thầy trò HLV Mai Đức Chung vẫn rất sáng sủa khi có đến 2 trong 3 suất đi tiếp giành cho đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất.

Sau hai lượt trận vòng bảng, tuyển nữ Việt Nam vẫn là đội có chỉ số tốt nhất trong 3 đội xếp thứ 3 ở ba bảng đấu. Theo đó đoàn quân của HLV Mai Đức Chung có 3 điểm, hiệu số bàn thắng thua là 0, trong khi tuyển nữ Philippines và Uzbekistan là hai đội xếp thứ 3 nhưng vẫn chưa giành được điểm số nào. Thậm chí tuyển nữ Philippines thất thế hơn Việt Nam khi có hiệu số bàn thua -4 và Uzbekistan có hiệu số bàn thua -6.

Nhiều CĐV châu Á cho rằng tuyển nữ Việt Nam đang hướng tới suất vào vòng tứ kết giành cho 2 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất khi cơ hội giành vé đi World Cup 2027 của thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ sáng sủa hơn.

Theo tính toán, trong trường hợp xếp thứ 3 ở bảng C, tuyển nữ Việt Nam sẽ gặp đội nhất bảng A ở tứ kết 1. Nếu thất bại, đội tiếp tục gặp đội thua ở trận tứ kết 3 (đội nhất bảng C gặp đội thứ ba bảng A hoặc B).

Tuyển nữ Việt Nam vẫn phải nỗ lực ở lượt đấu cuối để cạnh tranh vé vào vòng tứ kết (Ảnh: AFC).

Khi ấy, đối thủ của các cô gái Việt Nam trong trận play-off sẽ là một trong các đội Philippines, Iran (bảng A), Uzbekistan, Bangladesh (bảng B). Rõ ràng, những đối thủ này dễ thở hơn rất nhiều so với những đối thủ ở nhánh trên.

"Một tính toán đường dài của Việt Nam. Tôi kỳ vọng Việt Nam sẽ giành chiến thắng trước Philippines ở trận play-off để đoạt vé dự World Cup", tài khoản Ha Jin Gyu đến từ Hàn Quốc bày tỏ.

"Tôi mạnh dạn dự đoán 8 đội vào vòng tứ kết gồm Australia, Hàn Quốc, Philippines, Triều Tiên, Trung Quốc, Nhật Bản, Đài Loan và Việt Nam", tài khoản Abul Bashar Alal đến từ Iran tuyên bố.

"Xin chia buồn Ấn Độ và Bangladesh. Philippines và Việt Nam là 2 trong 3 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất để vào vòng đấu loại trực tiếp", tài khoản Jonny Harper đến từ Singapore dự đoán.

"Đài Loan trận này đá tốt lắm. Việt Nam hãy tiếp tục cố gắng nhé. Hy vọng vẫn còn rất nhiều ở lượt đấu cuối", tài khoản Saw Aung Chit Paing đến từ Đài Loan nhấn mạnh.

"Tuyển nữ Việt Nam từng vô địch SEA Games mà lại để thua trước Đài Loan. Thật là khó hiểu", tài khoản Rafael Moyo đến từ Indonesia lại băn khoăn bày tỏ.

"Tuyển Việt Nam biết tính toán thì Đài Loan họ cũng biết tính. Ở lượt đấu cuối nếu Đài Loan cố tình thua Ấn Độ 2-3 hay 3-4, trong khi Việt Nam không dám để thua đậm trước Nhật Bản thì suất 2 trong 3 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất mới thuộc về Đài Loan. Giành vé đi World Cup theo cách này chẳng thấy hay ho gì cả", tài khoản Trần Thanh đến từ Việt Nam chốt lại.