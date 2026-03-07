Nhật Bản đại thắng 11-0, giành vé đi tiếp ở bảng đấu của tuyển nữ Việt Nam

Sau chiến thắng nhọc nhằn với tỷ số 2-0 trước Đài Loan (Trung Quốc) ở lượt trận mở màn giải bóng đá nữ châu Á, Nhật Bản đã cho thấy sức mạnh của ứng cử viên vô địch khi đại thắng 11-0 trước Ấn Độ ở lượt trận thứ hai.

Nhật Bản đại thắng 11-0 trước Ấn Độ (Ảnh: AFC).

Trung bình, cứ 8 phút, Nhật Bản lại chọc thủng lưới Ấn Độ một lần trong trận đấu này. Như vậy, đoàn quân của HLV Nils Nielsen đã giành vé đi tiếp đầu tiên ở bảng C khi có 6 điểm. Họ sẽ đối đầu với tuyển nữ Việt Nam ở lượt trận cuối cùng vào ngày 10/3. Đội bóng của HLV Mai Đức Chung cần ít nhất một trận hòa trước Nhật Bản để giành vé đi tiếp.

Bước vào trận đấu này, Nhật Bản chỉ cần 4 phút để chọc thủng lưới Nhật Bản. Yamamoto là người đã mở tỷ số sau pha dứt điểm đẹp mắt bằng chân trái.

Sau bàn thắng này, Nhật Bản tiếp tục tràn lên tấn công. Trong khi đó, hàng thủ của Ấn Độ chống đỡ quá yếu ớt. Phút 11, “Samurai xanh” đã có bàn thắng thứ hai do công của Hasegawa. Cho tới khi hiệp 1 kết thúc, Nhật Bản đã vượt lên dẫn trước 5-0 trước Ấn Độ do công của Miyazawa (2 bàn) và Seike.

Những bàn thắng đến với Nhật Bản khá dễ dàng (Ảnh: AFC).

Sang hiệp 2, Nhật Bản không có dấu hiệu dừng lại. Trong hai phút 47 và 50, Ueki ghi liên tiếp hai bàn thắng giúp đội bóng xứ Mặt trời mọc dẫn trước 7-0. Tới phút 55, Seike nâng tỷ số lên 8-0.

Tiếp đà vươn lên, Hijikata đã ghi bàn thắng thứ 9 cho đội bóng xứ Mặt trời mọc ở phút 62. Ueki đã hoàn tất cú hat-trick ở phút 65 để giúp Nhật Bản dẫn trước 10-0. Tới phút 81, Miyazawa cũng kịp hoàn tất cú hat-trick giúp “Samurai xanh” ấn định chiến thắng 11-0.

Trận đấu quyết định giữa tuyển nữ Việt Nam và Nhật Bản ở lượt trận cuối diễn ra vào lúc 16h ngày 10/3.