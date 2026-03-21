Báo Đông Nam Á bình luận về quyết tâm thắng Malaysia của tuyển Việt Nam

Đội tuyển Việt Nam sẽ tái ngộ Malaysia trong trận lượt về vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027, vào ngày 31/3 tới đây. HLV Kim Sang Sik đã công bố danh sách 23 cầu thủ chuẩn bị cho trận đấu.

Theo truyền thông Đông Nam Á đây là đội hình rất mạnh. Tờ Bola Sport của Indonesia miêu tả chi tiết danh sách của HLV Kim Sang Sik: “Sau phán quyết của AFC (vào ngày 17/3, xử thua Malaysia 2 trận), đội tuyển Việt Nam đã chắc suất vào vòng chung kết (VCK) Asian Cup 2027. Họ hơn Malaysia đến 6 điểm”.

Đội tuyển Việt Nam triệu tập đội hình rất mạnh (Ảnh: NST).

“Mặc dù vậy, HLV Kim Sang Sik vẫn triệu tập đội hình mạnh nhất để đối đầu với đội tuyển Malaysia. Vị HLV người Hàn Quốc giữ lại một số cái tên quen thuộc gồm thủ môn Nguyễn Filip, Đặng Văn Lâm. Hàng hậu vệ có Duy Mạnh, Bùi Hoàng Việt Anh, Cao Pendant Quang Vinh.

Ở tuyến giữa, đội tuyển Việt Nam có các trụ cột gồm Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Quang Hải, cùng tài năng trẻ Khuất Văn Khang. Trong khi đó, cầu thủ nhập tịch Nguyễn Xuân Son và Phạm Tuấn Hải sẽ là trụ cột trên hàng tiền đạo”, Bola Sport viết thêm.

Cũng theo tờ báo của xứ sở vạn đảo, đấy vẫn chưa phải là những gì đáng chú ý nhất trong danh sách tập trung đội tuyển Việt Nam lần này.

Đội bóng của HLV Kim Sang Sik đang mạnh lên, nhờ được tăng cường nhiều gương mặt rất chất lượng, vốn không có tên trong những đợt tập trung gần nhất. Bola Sport chia sẻ: “Điểm nhấn trong đợt tập trung lần này của đội tuyển Việt Nam là sự trở lại của hậu vệ Đoàn Văn Hậu sau hơn 2 năm vắng bóng”.

“Cầu thủ này là trụ cột của đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Park Hang Seo. Anh được cả làng bóng đá Đông Nam Á biết đến với lối chơi mạnh mẽ, quyết liệt.

Trung vệ Trần Đình Trọng trở lại đội tuyển Việt Nam sau hơn 3 năm chưa khoác áo đội tuyển ở các giải đấu chính thức (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Còn ở tuyến giữa đội tuyển Việt Nam có thêm cầu thủ nhập tịch gốc Brazil Đỗ Hoàng Hên, đây là gương mặt giàu kinh nghiệm tại giải V-League”, vẫn là những dòng được viết trên tờ báo của Indonesia.

Cùng quan điểm với tờ Bola Sport, trang ASEAN Football chuyên viết về bóng đá Đông Nam Á đánh giá rất cao Đoàn Văn Hậu, Đỗ Hoàng Hên và một gương mặt nữa, được bổ sung trong đợt tập trung lần này. Anh vốn không có tên trong trận lượt đi giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia ngày 10/6/2025, đó là trung vệ Trần Đình Trọng.

ASEAN Football bình luận: “Điểm nhấn lớn nhất của đội tuyển Việt Nam là sự trở lại của 2 hậu vệ sau thời gian dài chấn thương. Người đầu tiên là Đoàn Văn Hậu. Lần gần nhất cầu thủ này khoác áo đội tuyển Việt Nam là hồi tháng 6/2023, trong trận đấu với đội tuyển Syria”.

“Người tiếp theo là trung vệ Trần Đình Trọng, người có lần gần nhất khoác áo đội tuyển quốc gia là vào tháng 9/2022, trong trận đấu với Singapore. Cả hai cầu thủ này đều là chìa khóa nơi hàng phòng ngự.

Đợt tập trung lần này của đội tuyển Việt Nam còn có cầu thủ nhập tịch Đỗ Hoàng Hên, trước đây vốn quen thuộc với cái tên Brazil Hendrio Araujo. Anh này sẽ đứng cạnh một tiền đạo nhập tịch khác là Nguyễn Xuân Son”, ASEAN Football tiếp tục phân tích.

Đội tuyển Việt Nam đã bắt đầu tập trung từ hôm nay (21/3). Đội bóng của HLV Kim Sang Sik có trận giao hữu với Bangladesh ngày 26/3 trên sân Hàng Đẫy (Hà Nội). Sau đó, ngày 31/3, chúng ta gặp Malaysia tại sân Thiên Trường (Ninh Bình).