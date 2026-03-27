Hoàng Đức nhận xét về tân binh Hoàng Hên của đội tuyển Việt Nam

Tuyển Việt Nam thắng đậm Bangladesh 3-0 tại Hàng Đẫy

Tối qua (26/3), đội tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng với tỷ số 3-0 trước Bangladesh trong trận giao hữu trên sân Hàng Đẫy (Hà Nội). Hoàng Đức cho rằng đây là bước chạy đà cần thiết để toàn đội tìm lại sự gắn kết sau thời gian dài không tập trung đầy đủ lực lượng, đồng thời tạo điều kiện để các nhân tố mới hòa nhập tốt hơn vào lối chơi chung.

Hoàng Đức cho biết: “Đã lâu rồi đội tuyển mới tập trung lại với nhiều gương mặt mới. Toàn đội đang tập luyện rất chăm chỉ, hiểu nhau hơn để hướng tới trận đấu ngày 31/3 với Malaysia”.

Tiền vệ sinh năm 1998 cũng dành những đánh giá tích cực cho tân binh Đỗ Hoàng Hên, người mới có lần đầu tiên khoác áo đội tuyển quốc gia. Anh nói thêm: “Hoàng Hên là cầu thủ rất chất lượng, đã khẳng định được mình trong nhiều năm qua. Tôi hy vọng cậu ấy sẽ tạo ra nhiều dấu ấn hơn nữa và ghi được nhiều bàn thắng”.

Vào ngày 31/3, tuyển Việt Nam sẽ thi đấu trận đấu cuối cùng ở vòng loại Asian Cup 2027 gặp Malaysia. Dù đó chỉ là trận đấu mang tính thủ tục nhưng cả hai đội đều muốn giành chiến thắng. Hoàng Đức nói về trận đấu sắp tới: “Mọi trận đấu đều quan trọng. Đây là trận đấu trên sân nhà nên toàn đội sẽ ra sân với tinh thần cao nhất, cống hiến một trận đấu hay và hướng tới chiến thắng để mang lại niềm vui cho người hâm mộ”.

Tiền vệ của đội tuyển Việt Nam kỳ vọng lớn vào sự cổ vũ của khán giả trên sân Thiên Trường. Theo anh, đây là một trong những sân đấu có bầu không khí cuồng nhiệt nhất tại V-League. “Sân Thiên Trường luôn có lượng cổ động viên rất đông và cổ vũ rất nhiệt tình. Tôi hy vọng ngày 31/3 tới, người hâm mộ sẽ tiếp tục giữ lửa để cổ vũ cho đội tuyển và tiếp thêm tinh thần cho toàn đội”, Hoàng Đức bày tỏ.

Theo lịch, trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Malaysia diễn ra vào lúc 19h ngày 31/3 trên sân Thiên Trường (Ninh Bình).